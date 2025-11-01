אסייג כתבה: "לוינסון כתב בין היתר בתגובה אתמול, ואמר גם לי באופן אישי, שהוא שגה בשיקול הדעת שלו. ששגה שלא יידע את עיתון 'הארץ', שלא יידע את קשת ושלא יידע אותי באופן אישי, שותפתו וחברתו לתוכנית. לוינסון גם שגה כשלא עשה גילוי נאות בכל פעם שדיבר על הפרשה ועל שרוליק איינהורן כאן אצלנו".

"אני מאחלת לחיים ומשפחתו שבת שקטה. אני בטוחה שעוברים עליהם ימים לא קלים", חתמה אסייג.