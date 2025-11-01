חיל האוויר ממשיך בתקיפות בדרום לבנון, שם חיסל אמש מחבל בכוח רדואן. השליח האמריקני מזהיר כי על לבנון לפרז את האזור מנשק שממשיך לאיים על ישראל

צה״ל תקף וחיסל אתמול (ו׳), בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, מחבל ב׳כוח רדואן’, במרחב נבטייה שבדרום לבנון.

על פי הודעת דובר צה"ל המחבל עסק בקידום מתווי טרור רבים לעבר שטח מדינת ישראל ופעל לשיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה.

פעולותיו של המחבל היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.

במקביל לכך השליח האמריקני טום ברק שביקר באזור הבהיר כי על לבנון לפרז את הנשק במהירות. לדבריו "ישראל תוקפת את דרום לבנון מדי יום, מפני שהנשק של חיזבאללה עדיין קיים ויש ברשותו אלפי טילים בדרום לבנון שממשיכים לאיים על ישראל".

עוד אמר "זה בלתי מתקבל על הדעת שלא יהיה דיאלוג בין לבנון לישראל, כשישראל מוכנה להגיע להסכם על סימון הגבול עם לבנון, אך עלולה להגיב בתוך שטח לבנון בהתאם להתפתחויות".