משרד הבריאות מעדכן הערב (מוצש) כי לאחר בדיקה רופא נוסף באיכילוב נדבק בחצבת לאחר שטיפל בילדה לא מחוסנת.
מדובר על אירוע חריג בו נדבקו שני רופאים בבית החולים איכילוב לאחר שטיפלו בילדה לא מחוסנת שחלתה בחצבת.
הרופאים נמצאים בבידוד עד לסיום התקופה המדבקת של המחלה ומצבם טוב. מאחר ושניהם מחוסנים הם חלו במחלה קלה. בעקבות הבדיקה האפדימיולוגית כל אנשים שהיו במגע עימם טיפול מונע.
בבדיקה שנערכה נשלל החשד כי איש צוות רפואי נוסף חולה.
ממשרד הבריאות ובית החולים איכילוב נמסר כי מבצעים חקירה אפידמיולוגית מקיפה, והאירוע נמצא במעקב ובבדיקה.
משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן – חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים