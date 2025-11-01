חלקי גופות שהועברו על ידי הצלב האדום מחמאס הובאו לבדיקה במכון לרפואה משפטית, שם עלה כי אינם שייכים לחטופים הישראלים

בליל שבת העביר ארגון הטרור חמאס דרך הצלב האדום חלקי גופות בטענה כי אלו שייכים לשלושה חטופים חללים.

בישראל קיבלו את הממצאים ולאחר בדיקה של המכון לרפואה משפטית עלה כי הם אינם שייכים לגופות של ישראלים.

מהצלב האדום נמסר כי "הוועד הבין-לאומי של הצלב האדום סייע אמש לבקשת הצדדים ובאישורם בהשבת שרידיהם של 3 גופות לידי הרשויות הישראליות. תהליך זיהוי הגופות נמצא באחריות הרשויות הרלוונטיות בישראל ויבוצע על ידן".

נזכיר כי בידי חמאס מוחזקים 11 גופות חטופים, וכי ארגון הטרור ממשיך להפר את ההסכם ובוחר שלא להשיבם לידי ישראל.