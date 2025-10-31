משרד הבריאות עדכן כי רופאה מחוסנת בבית החולים איכילוב נדבקה בחצבת, אחרי שטיפלה בילדה לא מחוסנת שחלתה במחלה. במקביל נבדק חשד לכך ש-2 אנשי צוות נוספים נדבקו גם כן

התפרצות החצבת בישראל: משרד הבריאות עדכן היום (שישי) על אירוע חריג, בו רופאה מחוסנת מבית החולים איכילוב נדבקה בחצבת – זאת אחרי שטיפלה בילדה לא מחוסנת שחלתה במחלה ואושפזה במרכז הרפואי. במקביל נבדק החשש כי שני אנשי צוות רפואי נדבקו אף הם.

"משרד הבריאות ובית החולים איכילוב מבצעים חקירה אפידמיולוגית מקיפה, והאירוע נמצא במעקב ובבדיקה" נמסר. "משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן – חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח".

כזכור, בחודשים האחרונים נרשמה התפרצות של חולי חצבת בישראל, במהלכה נפטרו עד כה 8 חולים, כולם בני פחות משנתיים וחצי. רק בחודש וחצי האחרונים נפטרו שישה פעוטות מהמחלה, אשר לא היו מחוסנים.

לפי נתוני משרד הבריאות, מאז תחילת ההתפרצות נרשמו 574 מקרים של חולי חצבת שאושפזו בבתי החולים בישראל. 16 חולים נותרו מאושפזים כעת, מתוכם 4 בטיפול נמרץ.