אחרי התפטרותה של הפצ"רית יעת תומר ירושלמי, הרמטכ"ל שוחח עם שר הביטחון וסיכם לגבש רשימת מועמדים מומלצים למינוי פצ"ר חדש, "אשר ידע לעמוד עם האתגרים המשמעותיים בעת הנוכחית, ובראשם ההגנה על חיילי צה"ל"

אחרי התפטרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר פרסמו כעת (שישי) הודעה משותפת בה אמרו כי החלו בהליך למינוי פצ"ר חדש.

"בתום שיחה שקיימו שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סיכמו השניים כי בהתאם לחוק השיפוט הצבאי, הרמטכ"ל יגבש רשימת מועמדים מומלצים לשר הביטחון לצורך מינוי פרקליט צבאי ראשי, אשר ידע לעמוד עם האתגרים המשמעותיים העומדים בפני הפרקליטות הצבאית בעת הנוכחית, ובראשם ההגנה על חיילי צה"ל" נמסר.

עוד הובהר כי "שר הביטחון והרמטכ"ל פועלים ליצירת יציבות מיידית בפרקליטות הצבאית, מתוך אחריותם למערכת ולחיילי צה"ל".

כאמור, הפצ"רית נפגשה היום עם הרמטכ"ל אייל זמיר וביקשה לסיים את תפקידה, כשהגישה לו מכתב התפטרות רשמי. במכתב היא הודתה כי אישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית".

מדובר צה"ל נמסר כי "הרמטכ״ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה״ל. הרמטכ״ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת".