דובר צה"ל אישר כי חיל האוויר חיסל את המחבל אברהים מחמד ראסלן, קצין תחזוקה של חיזבאללה שעסק בנסיונות שיקום תשתיות טרור: "פעולותיו היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון"

תקיפה ישראלית נוספת: כוחות צה"ל, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תקפו וחיסלו מוקדם יותר היום (שישי) את המחבל אברהים מחמד ראסלן במרחב כונין שבדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי ראסלן היה קצין תחזוקה של חיזבאללה, אשר עסק בנסיונות שיקום תשתיות טרור של הארגון.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

"פעולותיו של המחבל היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר בהודעה של דובר צה"ל על החיסול. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

עוד באותו נושא אחראי אזורי בחיזבאללה: זה המחבל שחוסל מהאוויר בלבנון 11:07 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

התקיפה הנוכחית מגיעה אחרי שאתמול כוחות צה"ל פעלו קרקעית במהלך הלילה להשמדת תשתית טרור של חיזבאללה במרחב הכפר בליידא שבדרום לבנון. במהלך הפעילות זיהו הכוחות חשוד בתוך המבנה, החלו בנוהל מעצר חשוד – ועם היווצרות איום מיידי על הלוחמים, בוצע ירי להסרת האיום וזוהתה פגיעה. בצה"ל מציינים כי האירוע מתוחקר.

עוד נאמר כי המבנה נוצל בתקופה האחרונה לפעילות טרור של חיזבאללה תחת כסות של תשתית אזרחית. "מדובר בדוגמה נוספת לדפוס פעולה המסכן את תושבי לבנון ומהווה ניצול ציני של ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות אזרחיות למטרות טרור", נמסר.