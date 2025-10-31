ח"כ צבי סוכות הגיב להתפטרות הפצ"רית כששיתף תמונה מהכניסה שלו לשדה תימן: "מסתבר שלא היה מקרה שדרש פיקוח פרלמנטרי מובהק מזה"

שעות לאחר התפטרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי והודאתה במכתב כי אישרה את הדלפת הסרטון לתקשורת, ח"כ צבי סוכות פרסם כעת (שישי) ברשתות החברתיות את תמונת הכניסה שלו לשדה תימן – עם הכיתוב "להיות בצד הנכון של ההיסטוריה".

בפוסט סוכות כתב כי "אחרי שהתברר כי את המחבל שדלו להתלונן, את הרופא שבדק אותו לא תשאלו והפצרית עברה במזיד על החוק כדי להפיץ עלילת דם כלפי הלוחמים, מסתבר שלא היה מקרה שדרש פיקוח פרלמנטרי מובהק מזה".

כזכור, בתחילת השבוע דווח כי סוכות זומן לחקירה באזהרה על מעורבותו בפריצה לבסיס שדה תימן, שצפויה להתקיים ב-11 בנובמבר במחלק הונאה דרום בבאר שבע. "לכולם ברור שהזמנה לחקירה של חבר כנסת על אירוע שתועד מכל זווית אפשרית בחלוף יותר משנה לאחר האירוע ובלחץ היועמ"שית, נעשתה אך ורק מטעמים פוליטיים" אמר בתגובה. "אכיפה בררנית היא רשע ופשע, ובריונות פוליטית היא מיסודות המשטר הטוטליטרי. בריונות פוליטית לא תרתיע אותי, אמשיך לעמוד לימין לוחמי צה"ל בכל זמן ומקום שאדרש במסגרת החוק בתפקידי כחבר כנסת".