לא רק בקואליציה: במפלגות האופוזיציה הגיבו היום (שישי) להתפטרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי, כשבדבריהם בירכו על החלטתה והבהירו כי הדלפת הסרטון משדה תימן לתקשורת פגע בצה"ל ובאמון הציבור במערכת הביטחון.

"הפצ״רית הייתה מוכרחה לסיים את תפקידה. אין על כך חולק. היא ביצעה מעשים שפוגעים בצה״ל ובאמון הציבור בו. אף אחד לא מעל החוק. והוא מחייב את כולם" אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד. "יש להמשיך לחקור ולמצות את הדין עם כל המעורבים – את מה שקרה בשדה תימן, את ההדלפה, את ההסתרה ואת הפריצה לבסיס צה״ל".

גם הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט אמר כי "מעשה הפצ״ר על פי הודאתה הוא חמור מאוד ומכתים את ערכי צה״ל. נדרשת חקירת עומק ומיצוי הדין למול כלל המעורבים- אמון הציבור בצה״ל ומשרתיו, הוא תנאי לעוצמתו ולחוסן הלאומי בישראל".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ציין כי "מדובר באירוע חמור מאוד שמערער את אמון הציבור הישראלי במפקדים בכירים בצה״ל. טוב שהארוע הזה נחקר. יש להגיע לבסיס השתלשלות הארועים מתחילתם ועד סופם, ולמצות את הדין עם כל המעורבים. אני גאה בצה״ל ובחייליו אשר מגנים עלינו מול ארגון טרור אלים וציני בעודם ניצבים מול גל הכפשות עולמי חסר תקדים. חוק הוא חוק והוא חל על כולם".