פרשת לך לך: למה ספורט מקצועני זה דבר לא בריא, למה אנחנו בכל זאת אוהבים אותו ואיך זה קשור לאברהם אבינו ול-151 מדינות?

פרשת לך לך: ספורט זה דבר לא בריא! כן, כן, שמעתם נכון. כמובן שאני מדבר על ספורט מקצועני. שחקנים מותחים את עצמם מעבר לקצה היכולת של הגוף שלהם. הם ממשיכים לשחק אם משככי כאבים ומזיקים לעצמם. שחקני כדורגל סובלים יותר מאלצמייהר מאחרים באוכלוסייה. אז למה אנחנו ממשיכים לאהוב ולדחוף לעיסוק בספורט?

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בין קודש לספורט לך לך | שמחה רז עם דבר התורה הספורטיבי

התשובה היא שספורט מקצועני הוא רק קצה הפירמידה. הוא אחד הכלים החינוכיים הטובים ביותר שיש. ספורטאים מקצוענים הם הקצה העליון של הספורט אבל הם גורמים להערצה. הילד שחולם להיות כמו רונאלדו ומסי, עוסק בספורט בעצמו, הוא לרוב לא יהיה מקצועני. אבל הספורט יקנה לו כלים בריאים.

כשהילד עוסק בספורט זה מקנה לו בריאות כמובן, אבל גם כלים חינוכיים רבים, כוח להתמודדות עם קשיים, עבודת צוות. אנחנו נתקלים בפרשה לנו לראשונה באברהם. אנחנו לא יודעים עליו כלום לפני בחירתו, לעומת נוח שמוגדר כצדיק על אברהם אנחנו לא יודעים כלום.

הדבר שאנחנו יודעים עליו יותר יותר מהכול, שהוא אב ומחנך. חז"ל אומרים שהוא ושרה היו עסוקים בגיור ובהכנסת כמה שיותר אנשים תחת כנפי השכינה. היום יותר מ- 150 מדינות מגדירות את עצמם, גם אם חלקם בצורה מעוותת כממשיכות דרכו. האדם שלא פחד ללכת נגד הזרם, זכה שהיום הסכמי השלום הגדולים נקראים על שמו. הוא הוביל את משפחתו ואתממנה יצא עם ישראל לתקן את העולם במלכות שדי. שנזכה ללכת לאורו.