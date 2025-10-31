נער בן 14 מיפו נעצר בחשד כי יזם משימות עבור אירגוני טרור דאע"ש וחמאס, תוך צילום אתרים בישראל וניסיון להכין מטעני חבלה. בתום החקירה, הוגשה נגדו הצהרת תובע

הותר לפרסום כי נער בן 14 מיפו נעצר לפני מספר שבועות בחשד לחברות וקשירת קשר עם ארגוני טרור – זאת לאחר שביצע על פי החשד מספר משימות עבור גורם זר עוין.

בחקירתו עלה כי החשוד יצר קשר עם פעילים מדאע"ש וחמאס, וסיפק להם סרטונים ותיעודים של מבנים בישראל, הקשורים לכוחות הביטחון לכאורה. עוד עלה במהלך החקירה, כי החשוד התבטא בנושא חומר הנפץ שלמד להכין, הקשר שלו לאיסלם והרצון שלו להפוך לשהיד ולפגוע במדינת ישראל.

במשטרה אמרו כי צו איסור פרסום הוטל על החקירה הסמויי, ומעצרו של הקטין הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בת"א. עם המעבר לחקירה לגלויה והסרת הצא"פ, ניתן להוסיף כי נתפסו ראיות הקושרות את החשוד לעבירות המיוחסות לרבות ראיות דיגיטליות בנייד האישי של הקטין. בתום חקירתו הוגשה הצהרת תובע, ובימים הקרובים בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור.

עוד הזהירו כי "גורמי מודיעין וטרור, ממשיכים במאמציהם לגייס ישראלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור בישראל. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים באמצעות פניה ברשתות החברתיות, ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל, מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם".