אחרי הסערה: הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי, נפגשה כעת (שישי) עם הרמטכ"ל אייל זמיר – והגישה לו מכתב המעדכן על התפטרותה מתפקידה.

בתום הפגישה, דובר צה"ל פרסם הודעה רשמית בה נאמר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, ביקשה הבוקר מהרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, לסיים את תפקידה. הרמטכ״ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה״ל. הרמטכ״ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת".

במכתב ההתפטרות שלה הפצ"רית הודתה כי אישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית".

לפי הדיווח בגלי צה"ל, הפצ"רית זומנה לשיחה עם זמיר ותכננה להגיש לו מכתב התפטרות עוד לפני ההודעה של שר הביטחון ישראל כ"ץ על כך שהיא לא תשוב מתפקידה. לאחר ההודעה, היא זומנה ללשכת הרמטכ"ל כדי לסיים רשמית את תפקידה – וכעת זמיר יקיים התייעצויות סביב מינוי פצ"ר חדש.

כאמור, הפגישה וההתפטרות מגיעים אחרי ששר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הפצ"רית לא תשוב לתפקידה, זאת נוכח חומרת החשדות נגדה ורגישותו של תפקיד הפצ"ר – האמונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בצה"ל. בהמשך צפוי השר למנות ממלא מקום זמני, ובמקביל לפתוח בהליך למינוי פרקליט צבאי ראשי חדש בהקדם האפשרי. על פי החוק, מינוי הפצ"ר נעשה על ידי שר הביטחון, בהתאם להמלצת הרמטכ"ל.