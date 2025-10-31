אחרי הסערה: הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי, נפגשה כעת (שישי) עם הרמטכ"ל אייל זמיר – והגישה לו מכתב המעדכן על התפטרותה מתפקידה.
בתום הפגישה, דובר צה"ל פרסם הודעה רשמית בה נאמר כי "הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, ביקשה הבוקר מהרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, לסיים את תפקידה. הרמטכ״ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה״ל. הרמטכ״ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת".
במכתב ההתפטרות שלה הפצ"רית הודתה כי אישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן: "אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית".
לפי הדיווח בגלי צה"ל, הפצ"רית זומנה לשיחה עם זמיר ותכננה להגיש לו מכתב התפטרות עוד לפני ההודעה של שר הביטחון ישראל כ"ץ על כך שהיא לא תשוב מתפקידה. לאחר ההודעה, היא זומנה ללשכת הרמטכ"ל כדי לסיים רשמית את תפקידה – וכעת זמיר יקיים התייעצויות סביב מינוי פצ"ר חדש.
כאמור, הפגישה וההתפטרות מגיעים אחרי ששר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הפצ"רית לא תשוב לתפקידה, זאת נוכח חומרת החשדות נגדה ורגישותו של תפקיד הפצ"ר – האמונה על אכיפת החוק וקביעת הנורמות המשפטיות בצה"ל. בהמשך צפוי השר למנות ממלא מקום זמני, ובמקביל לפתוח בהליך למינוי פרקליט צבאי ראשי חדש בהקדם האפשרי. על פי החוק, מינוי הפצ"ר נעשה על ידי שר הביטחון, בהתאם להמלצת הרמטכ"ל.
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
2 דיונים
אהרון ברק
ארורה , איזה נזק עשתה לחיילים ולמדינה11:47 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ארורה ממשלת העבריינים שמתנהל כמו ארגון פשע ... והביאה עלינו עשרות אלפי פצועים , הלומי קרב , קטועי גפיים , ומאות חיילים מתאבדים ... וכל זה לא כולל את ה 2000 החללים שספגנו בשנתיים האחרונות ... וכל זה כדי לשמר את שלטונו של פסיכופת טפש וזקן ....
בתגובה ל: אהרון ברק
מה הביאה לנו ממשלת הזבלה הזו ? שינה את המזרח התיכון ? למה מי שולט בעזה בתמיכת המדינות המורכבות קטאר ותורכיה ? החמאס ... אין חיזבאללה בגבול הצפוני ? יש גם יש ועם הרבה מאד טילים .... הושמדה תוכנית הגרעין האיראני ? ממש לא , ותוך חצי שנה גם ינון מגל ישמע על זה ... החותים נעלמו ? חכו בסבלנות , כי הם לא ... והשיא , מה קרה להתיישבות בעזה , לשכונת השוטרים , לטיילת טראמפ , לבוננזה הנד"לנית ? במקום זה קבלנו מימשל צבאי אמריקאי שנמצא גם בקריה בתל אביב וגם בקרית גת ושום דבר לא קורה בלי אישורם ... ככה נראה ה"נצחון המוחלט" ?12:00 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יפתח בר און
שתעשה את זה מידית ובבושה שיש אנשים כפוי טובה במדינה ירקת בצלחת שממנה אכלת וירקות לכוס החלב שהיה לך הגיע לדרגה שלא כל אחד יכול את הקבר שלך חפרת במי...
שתעשה את זה מידית ובבושה שיש אנשים כפוי טובה במדינה ירקת בצלחת שממנה אכלת וירקות לכוס החלב שהיה לך הגיע לדרגה שלא כל אחד יכול את הקבר שלך חפרת במי ידיים אלי צער וכאב עבורך זה העונש שנגזר עליך זה משמייםהמשך 11:36 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני מזועזעת
איזה שחיתות וריקבון מערכתי! גם ערכה סירטון מגמתי, גם הדליפה אותו, גם קיבלה חיפוי מהיועמ"שית, גם טייחה חקירה פלילית, גם שיקרה בתצהיר לבג"צ. ובמקום כלא היא משתחררת עם מענק...
איזה שחיתות וריקבון מערכתי! גם ערכה סירטון מגמתי, גם הדליפה אותו, גם קיבלה חיפוי מהיועמ"שית, גם טייחה חקירה פלילית, גם שיקרה בתצהיר לבג"צ. ובמקום כלא היא משתחררת עם מענק שיחרור ופנסיה מוגדלתהמשך 12:06 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד
יאללה, תמנו את בקשי הנלעג הזה. צריך לסדר לו ג׳וב לא ? הוא ביביסט ומזרחי.12:03 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מני
הוא נאמן לעם ישראל. וזה כבר יותר טוב מכל שמאלני12:31 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל כהן
נבלה סרוחה. שתעוף הביתה!12:01 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורנית נ
אישה ארורה עשתה נזק לחיילים צה"ל ולמדינת ישראל כולה. הגיע הזמן להיפטר מכל הריקבון בצבא.12:16 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורנית נ
ושתצא ללא פנסיה שמנה12:17 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורנית נ
ושתצא ללא פנסיה שמנה12:17 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורנית נ
אישה ארורה עשתה נזק לחיילים צה"ל ולמדינת ישראל כולה. הגיע הזמן להיפטר מכל הריקבון בצבא.12:16 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני מזועזעת
איזה שחיתות וריקבון מערכתי! גם ערכה סירטון מגמתי, גם הדליפה אותו, גם קיבלה חיפוי מהיועמ"שית, גם טייחה חקירה פלילית, גם שיקרה בתצהיר לבג"צ. ובמקום כלא היא משתחררת עם מענק...
איזה שחיתות וריקבון מערכתי! גם ערכה סירטון מגמתי, גם הדליפה אותו, גם קיבלה חיפוי מהיועמ"שית, גם טייחה חקירה פלילית, גם שיקרה בתצהיר לבג"צ. ובמקום כלא היא משתחררת עם מענק שיחרור ופנסיה מוגדלתהמשך 12:06 31.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר