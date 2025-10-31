הסרט התיעודי "מצפה לו", שנתמך ע"י "קרן קולנוע שומרון" ובויים ע"י היוצרת אפרת ליבי, יוקרן בפסטיבל קולנוע שומרון ה-6. יוסי דגן, יו"ר הקרן, אמר כי מדובר ב"סרט מטלטל שמזכיר את הכוח לבחור בחיים"

קרן קולנוע שומרון מביאה שוב למסך הגדול סיפורים נדירים שטרם סופרו: הסרט המרגש "מצפה לו", המלווה את חייהן של שתי אלמנות צעירות, צוף ונועה, שבעליהן חיילי המילואים בשריון – נערן אשחר הי"ד וינון פליישמן הי"ד – נפלו בתחילת המלחמה, יוקרן בפסטיבל קולנוע שומרון ה-6. זהו סרט הדוקו הראשון בישראל שמביא את סיפורן של אלמנות המלחמה ביהודה ושומרון מנקודת מבטן.

הסרט נתמך ע"י קרן קולנוע שומרון והופק בתמיכת HOT8, הקרן החדשה לקולנוע לטלוויזיה ומפעל הפיס. הוא התקבל לפסטיבל דוקוטקס בספריה הלאומית בירושלים, נבחר לסרט של ה-7 באוקטובר בהוט 8 , ופסטיבל סרטי נשים בירושלים.

הסרט משודר ב-HOT8, ב-HOTVOD וב-NEXT TV, וכעת הסרט יוקרן לראשונה בבית שממנו צמח. פסטיבל קולנוע שומרון הבינלאומי ה-6 יקרין את הסרט בהקרנה חגיגית ב-6 בנובמבר בהיכל התרבות באריאל.

"מצפה לו" מתעד את סיפורן של שתי נשים צעירות, צוף אשחר ונעה פליישמן, שבני זוגן – חיילי המילואים נערן אשחר הי"ד וינון פליישמן הי"ד – נהרגו כשהטנק שלהם התהפך בתחילת המלחמה, באוקטובר 2023. הן נותרו להתמודד עם שכול, ילדים קטנים ובדידות. צוף התאלמנה כשהיא אם לשני בנים ובתחילת הריון. נעה התאלמנה כשהיא אם לתינוק. שתיהן אימהות צעירות דתיות ויש ביניהן דמיון, אבל גם הרבה הבדלים. במהלך שנה ושבעה חודשים תיעדה היוצרת אפרת ליבי את חייהן מקרוב — מהרגעים הראשונים של האובדן, דרך ההיריון, הלידה, החזרה לעבודה והבחירה בחיים.

באחת הסצנות בסרט 'מצפה לו' יושבות במעגל ארבע אלמנות צעירות עם כיסוי ראש, שלוש מהן עם תינוק בידיהן ואחת בהריון. הסרט מציב מראה רגישה ונדירה לאחת הפינות הפחות מדוברות של המלחמה אלמנות המלחמה. אחד האלמנטים הבולטים בסרט הוא פס הקול, שמורכב כולו מהמוזיקה של נערן הי"ד, בעלה של צוף.

יוסי דגן, יו"ר קרן קולנוע שומרון וראש מועצת שומרון, אמר כי "הסרט הזה מטלטל. הוא לא רק מתעד את האובדן, אלא גם את הכוח לבחור בחיים מחדש. זוהי תזכורת אנושית עמוקה למהות של עם ישראל — ליכולת להמשיך, להיבנות, לאהוב גם אחרי השבר הגדול ביותר. אני גאה שקרן קולנוע שומרון הייתה שותפה ליצירה כל כך משמעותית".

גיבורת הסרט נעה פליישמן שיתפה בדברים שלמדה מהתמודדות של השכול והאלמנות: "התחושה שלי שצריך לא לפחד על האלמנה. גם ככה כל העולם שלה השתנה, היא לא צריכה שגם העולם יהיה כל הזמן שביר איתה. אחד הדברים שהיו לי הכי קשים זה שחברות נזהרו עליי, ואז לא שיתפו בדברים ולא שיתפו בכאבים שלהן ופחדו להגיד לי דברים, וזה מאוד קשה כי גם ככה יש תחושה ממש של בדידות, אז גם אנשים שאתה כן רוצה איתם קרבה, אתה רוצה שהם יהיו איתך באיזה כנות אמיתית. ומצד שני, כל אלמנה והאבל שלה. ואין פה נכון ולא נכון, ואין פה השוואה. אז להשתדל כמה שפחות לתת עצות ולהשוות בין אלמנות. זה שההיא מתחתנת מהר זה מדהים וזה הדבר שהכי נכון לה, וגם זו שלא, זה שלה. וגם להבין שמי שלא חווה אלמנות לא יודע מה זה, אז כל אחת עם המסע והדרך שלה".

"ועוד משפט שבא לי לצאת איתו זה שכל אחד בעולם הזה, ובטח אחרי המלחמה, בוחר בחיים. ולבחור בחיים זה לא בהכרח להתחתן או להוליד ילדים או לעשות את הדבר הנכון שהחברה מצפה, אלא יש הרבה מאוד רבדים של לבחור בחיים" הוסיפה. "זו שבוחרת כל יום ללכת בשמחה לעבודה שלה, וזו שמתחתנת.. כל אחד ובטח אחרי המלחמה הזאת, שכמעט אין איש שזה לא נגע בו ברובד מסוים יש לו תיק. ובעיניי זאת בחירה בחיים. יש הרבה סוגים של בחירות בחיים, זה לא רק לעשות מה שהחברה מצפה שתעשי. וכל אחד הוא גיבור במובן הזה, שכל אחד מתמודד עם איזה סל בחיים שלו".

אפרת ליבי, יוצרת ובמאית הסרט: "הסרט מספר את הסיפור המרגש והחשוב של אלמנות המלחמה, של מי שנשארו לבד אחרי שהמלחמה עברה הלאה. עיקר הפוקוס היה על החטופים ועל הקיבוצים – אבל יש פה מאות אלמנות צעירות שנשארו להתמודד לבד, עם ילדים קטנים, לפעמים גם עם היריון. מאחורי כל הודעה על נופל יש עולם שלם – אישה, ילדים, הורים ואחים. המוטיבציה ליצירה נבעה מהרצון להבין מה זה אומר להיות לבד, ועוד להיות בהריון לבד וללדת לבד. זה לא רק סיפור על אבל, אלא גם על חיים, על קהילה, על חמלה".

בסרט יש סצנה מרגשת שבה חברה מציעה עזרה. לליבי חשוב להעביר מסר: "המשפחות השכולות מתמודדות עם כאב, ואנחנו לא תמיד רואים אותם. כשעוזרים – חשוב לעשות את זה בלי לשים את עצמנו בפרונט, ובלי לצפות לתודה. לפעמים האדם שמולך פשוט לא מסוגל לענות, וזה בסדר". לדבריה, זה גם מה שצוף ביקשה להעביר דרך הסרט: "כשהיא דיברה על עזרה, היא אמרה – אל תצפו למחיאות כפיים. פשוט תהיו שם, באמת, בלי אגו ובלי צורך בהכרה".

אסתר אלוש, מנכ"לית קרן קולנוע שומרון: "‘מצפה לו’ הוא סרט אמיץ שמצליח לגעת בלב ולפתוח חלון לעולם פנימי של כאב, תקווה ואהבה. אפרת ליבי הצליחה ליצור יצירה אנושית שמחברת בין עולמות – בין שכול לחיים, בין שתיקה לקול. עבורנו בקרן זו שליחות אמיתית לתמוך ביוצרים שמביאים את הרוח והעומק של החברה הישראלית דרך עיניהן של נשים חזקות ומעוררות השראה".

פסטיבל הקולנוע שומרון השישי יצא לדרך ביום ד' 5.11.25, בערב פתיחה בהיכל התרבות באריאל בהנחיית זהר שטראוס – שבמהלכו יוקרן בטרום בכורה חגיגית הסרט בהשתתפותו 'האחד והיחיד שלי' בבימוי דוד טאובר ובנוכחות השחקנים, שהופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון וקרן רבינוביץ. תיערך מחווה ליהורם גאון בנוכחותו, יוקרנו סרטי הדגל בכיכובו ויוקרנו יצירות שישימו דגש על אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. האירוע שנערך על ידי מרכז קהילתי שומרון ובתמיכתה של מועצה אזורית שומרון, יתקיים במשך 5 ימים עד ליום ב', ה 10.11.25 במתכונת של פסטיבל נודד בלמעלה מ-20 מוקדים שונים ברחבי השומרון. יוקרנו בו 70 סרטים במתכונת בינלאומית מלאה, כש-27 מתוכם יוצגו במסגרת הקרנות בכורות וטרום בכורות ישראליות ועולמיות.