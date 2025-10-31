הרמטכ"ל לשעבר וח"כ גדי איזנקוט מתייחס היום (שישי) לחשדות נגד הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר ירושלמי, שנחקרת בחשד למעורבות בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן.
איזנקוט אמר: "כרמטכ״ל לשעבר התאכזבתי לשמוע. יש למצות את החקירה וההליכים ללא מורא וללא משוא פנים. אם יתבררו הדברים כנכונים – זהו אירוע חמור שאין לו מקום בצה"ל".
עוד הוסיף איזנקוט קריאה לשמור על שיח אחראי: "אני מפציר שלא לתת לדברי ההסתה לתפוס מקום בשיח הציבורי".
מוקדם יותר היום, החליט שר הביטחון ישראל כ"ץ כי הפצ"רית תומר ירושלמי לא תשוב לתפקידה בשלב זה, נוכח חומרת החשדות ורגישות תפקידה כאחראית על אכיפת החוק בצה"ל. בימים הקרובים צפוי להתחיל הליך למינוי פרקליט צבאי ראשי חדש.
המוטציה הסמאלנית
איפה כל ליצני ראשי הסמאל ליברמן גולן גנץ (הוא כבר לא רלוונטי) שקרןבנט ויאירקה לפיד פתאום שותקים11:05 31.10.2025
בניגוד לחבורה הקטארית שהקיפה את ראש הממשלה , ונחשפה לסודות הרבה יותר כמוסים , היא לא הדליפה סודות מדינה , ומה שקרה בשדה תימן הוא תועבה , שטוב מאד שהציבור והעולם יודע "על הצבא המוסרי ביותר בעולם" ... זה שאפילו מחלקת המדינה בארה"ב מאשימה בביצוע פשעי מלחמה ...
בתגובה ל: המוטציה הסמאלנית
ממשלה רקובה , עם ערפד פסיכופתי , דמנטי , ובעקר צמא דם ... שרים לא ממש נורמליים , חלקם עבריינים , וכולם חנפנים עלובי נפש ... וחברי כנסת , חסרי חוליות , שהובאו מהביוב של זימבבאה ... זה פרצופו של ארגון הפשע המתקרא ממשלת ישראל ...12:07 31.10.2025
אור
הביוב זה אתה ושכמותך08:55 01.11.2025
א
