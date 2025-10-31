הסופרת הדסה בן ארי משתפת בכנות על כתיבת ספרה החדש "מה אתה יודע על געגוע", מדברת על זוגיות, אהבה ואנונימיות, ומסבירה מדוע בחרה לחשוף סיפורי אהבה אמיתיים ובלתי מושלמים

הסופרת והיוצרת, הדסה בן ארי, שיתפה בפוסט אישי ברשתות החברתיות תשובות לשאלות שחוזרות אליה בעקבות ספרה החדש "מה אתה יודע על געגוע". בן ארי סיפרה כי הספר נכתב דווקא מתוך זוגיות, ולא מתוך תחושת חוסר, והסבירה כי הוא מתמקד במורכבות של קשר זוגי אמיתי – על כל רגעיו, היפים וגם הקשים.

לדבריה: "אני אדם זוגי, אני חיה על מים, מזון, חמצן ואהבה. הספר מתמקד במכלול הרגעים שיש בכל זוגיות בריאה – רגעים טובים וגם חלשים, רגעים מרימים ופצועים וגם מרגשים".

בן ארי הדגישה כי בניגוד למה שחלק מהקוראים סברו, היא לא בחרה להתמקד בכישלונות אלא במציאות כפי שהיא: "זה לא שנתתי זום לחלק הפחות מוצלח בזוגיות – זום הוא בעיני המתבונן. ברשתות החברתיות אנחנו רגילים לראות רק את ההיילייטס, את הרגעים המצולמים היטב. אותי עניינו דווקא כל הרגעים הקטנים שבין לבין, אלה שבונים את הסיפור כולו".

בנוגע לשאלה מדוע חלק מהנשים בספר מופיעות בשם בדוי, היא השיבה: "יש לזה סיבות משפטיות – כדי להגן על הנשים ועל ההוצאה לאור. אבל יש גם סיבה מהותית: האנונימיות הולידה התמסרות. הנשים ידעו שהן יכולות לדבר בחופשיות, בלי פילטרים. אחר כך רובן דווקא ביקשו לחשוף את עצמן, כי הרגישו שהן עומדות מאחורי הסיפור שלהן".

בסיום הפוסט צירפה בן ארי תמונה נדירה שלה, לדבריה, "התמונה היחידה שלי בהיסטוריה בלי איפור", והוסיפה בחיוך: "לא יקרה יותר לעולם. לכל אחד יש שריטה".