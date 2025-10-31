שוטר לשעבר, שנפצע בעבר במהלך שירותו וניהל מאבק ממושך מול אגף השיקום במשרד הביטחון, הצית את עצמו הערב מול ביתה של ראש האגף. מצבו קשה מאוד ונסיבות האירוע נבדקות

שוטר לשעבר, שנפצע לפני מספר שנים במהלך שירותו וניהל הליכים מול אגף השיקום במשרד הביטחון, הצית את עצמו הערב (שלישי) מול ביתה של ראש אגף השיקום, ביישוב סמוך לירושלים.

הגבר נפצע באורח קשה מאוד, עם כוויות על פני כל גופו. צוותי מד״א הוזעקו למקום והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא במצב קשה ויציב.

במשרד הביטחון ובמשטרה בודקים את נסיבות המקרה.

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר: "אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונה הבוקר גבר כבן 45 עם כויות בדרגות חומרה שונות על פני גופו. מצבו קשה, הוא מורדם ומונשם ומטופל ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים".