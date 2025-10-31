הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מתייחס לקריאות של רבים בציונות הדתית לגייס חרדים לצבא, ואומר כי הציונות הדתית משמשת בתפקיד "האידיוט השימושי". בנוסף, סגל חשף כי עו"ד שבות רענן, אחת ממובילות הקמפיין לגיוס חרדים בציונות הדתית, היא בת דודה שלו.
באולפן חדשות 12, אמר סגל: "אני חושד כאן שחלק גדול מהרתיעה של אנשים מהניסיון הזה להפריד בין החרדים לימין, הוא תחת ההבנה שזה לא בגלל העילה המוצדקת מאין כמותה של ההתקוממות על זה שהם לא הולכים לצבא. אלא מסיבה אחרת; המטרה היא לזרוק אותם לאופוזיציה ואז להקים ממשלה ולשבור את כל ההתחייבויות".
בשלב הזה חשף סגל: "אני חייב לספר לכם סוד; שבות רענן – מספר 2 במפלגת 'המילואימניקים' – היא בת דודה שלי, אוקיי? היא מופיעה המון באולפנים ונהייתה כוכבת מאז המלחמה. אמרתי לה: "תגידי, שבות. את גם תומכת בסיפוח, נכון? את תומכת בהכרעת חמאס. את תומכת בהתיישבות. פעם אחת שאלו אותך את השאלה על זה?".
סגל הדגיש: "כי אם לא, יש לי את החשד שאת אידיוטית שימושית. שמביאים אותך לנושא הזה המוצדק, שוב, מאין כמותו, אבל בנושאים אחרים לא. ולכן המטרה היא לא באמת הדאגה של כל מיני אנשים שסמוטריץ' ובן גביר ונתניהו, ייצגו את עמדות הציונות הדתית ומצביעי הליכוד, אלא לגמור את הקואליציה הזאת, ואז בקואליציה הבאה יגייסו חרדים או שלא יגייסו חרדים".
הגיון בריא
הגיון בריא
ואיזה אדיוט שימושי אתה מר סגל? את מי אתה משרת?08:55 31.10.2025
ניצן
כל אסון ה-7 לאוקטובר נפל עלינו כדי להפיל את ממשלת הימין הם לא בוחלים בשום אמצעים כדי להפיל את הימין,איך אמרו מיד אחרי הקמת הממשלה יפתחו שערי הגהינום וזה מה...
ניצן
כל אסון ה-7 לאוקטובר נפל עלינו כדי להפיל את ממשלת הימין הם לא בוחלים בשום אמצעים כדי להפיל את הימין,איך אמרו מיד אחרי הקמת הממשלה יפתחו שערי הגהינום וזה מה שהם עושים ולא נחים לרגע גם במחיר הרס וחורבן למדינה .המשך 09:03 31.10.2025
שימען פרייס שלא שירת
צודק והציבור הסרוג תמיד היה כזה ואף פעם לא לומק לקח כי אין לו הנהגה מסודרת כמו לחרדים. כל השנים הסרוגים היו בטוחים שכמה שהם יתקרבו יאהבו חילוניים הם יקבלו אותם...
שימען פרייס שלא שירת
צודק והציבור הסרוג תמיד היה כזה ואף פעם לא לומק לקח כי אין לו הנהגה מסודרת כמו לחרדים. כל השנים הסרוגים היו בטוחים שכמה שהם יתקרבו יאהבו חילוניים הם יקבלו אותם כאחים ואז חטפו בוקס לפנים בהתנתקות וגם עכשי תוך כדי המלחמה הם המשיחיים אוכלי מוות בעיני החיחוני המצוי שמפחד היום מהסרוג עם הפאות יותר מחרדי כי את "אוכל המוות" הסרוג הוא פוגש בנגמש ואת החרדי לא. הציבור הסרוג מאז ומעולם שנא חרדים אף פעם לא השתתף במאבקים שלהם על צביונה הדתי של המדינה (כיזה ישרוף את הגשר לחילוני) ועצרת התפילה אמש חידדה כמה הם אדיוטים תורנים כמו שאומר בצדק עמית סגלהמשך 08:59 31.10.2025
יובל
ואם יגייסו את החרדים בכפיה אז גם לא ממש יעניין את הממשלה הבאה ההתיישבות היהודית אין מה לעשות. עדיף לפתור את זה בכבוד עם החרדים גם אם הפתרון לא יהיה...
יובל
ואם יגייסו את החרדים בכפיה אז גם לא ממש יעניין את הממשלה הבאה ההתיישבות היהודית אין מה לעשות. עדיף לפתור את זה בכבוד עם החרדים גם אם הפתרון לא יהיה מושלם. כי בנינו כח גם לא יעזור יותר מדיהמשך 09:27 31.10.2025
ניצן
שימען פרייס שלא שירת
