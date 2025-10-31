עמית סגל טוען כי בנושא גיוס החרדים הציונות הדתית משמשת בתפקיד האידיוט השימושי, וכי כל המטרה של הקמפיין הזה היא להפיל את הקואליציה. עוד הוא חשף מי בת דודה שלו

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מתייחס לקריאות של רבים בציונות הדתית לגייס חרדים לצבא, ואומר כי הציונות הדתית משמשת בתפקיד "האידיוט השימושי". בנוסף, סגל חשף כי עו"ד שבות רענן, אחת ממובילות הקמפיין לגיוס חרדים בציונות הדתית, היא בת דודה שלו.

באולפן חדשות 12, אמר סגל: "אני חושד כאן שחלק גדול מהרתיעה של אנשים מהניסיון הזה להפריד בין החרדים לימין, הוא תחת ההבנה שזה לא בגלל העילה המוצדקת מאין כמותה של ההתקוממות על זה שהם לא הולכים לצבא. אלא מסיבה אחרת; המטרה היא לזרוק אותם לאופוזיציה ואז להקים ממשלה ולשבור את כל ההתחייבויות".

בשלב הזה חשף סגל: "אני חייב לספר לכם סוד; שבות רענן – מספר 2 במפלגת 'המילואימניקים' – היא בת דודה שלי, אוקיי? היא מופיעה המון באולפנים ונהייתה כוכבת מאז המלחמה. אמרתי לה: "תגידי, שבות. את גם תומכת בסיפוח, נכון? את תומכת בהכרעת חמאס. את תומכת בהתיישבות. פעם אחת שאלו אותך את השאלה על זה?".

סגל הדגיש: "כי אם לא, יש לי את החשד שאת אידיוטית שימושית. שמביאים אותך לנושא הזה המוצדק, שוב, מאין כמותו, אבל בנושאים אחרים לא. ולכן המטרה היא לא באמת הדאגה של כל מיני אנשים שסמוטריץ' ובן גביר ונתניהו, ייצגו את עמדות הציונות הדתית ומצביעי הליכוד, אלא לגמור את הקואליציה הזאת, ואז בקואליציה הבאה יגייסו חרדים או שלא יגייסו חרדים".