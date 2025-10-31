פרשת לֶךְ-לְךָ היא פרשת השבוע השלישית בספר בראשית. היא מתחילה בספר בראשית, פרק י"ב, פסוק א' ומסתיימת בפרק י"ז, פסוק כ"ז. הפרשה עוסקת בתיאור קורות חייו של אברהם אבינו בחלק הראשון של חייו.
בפרשה מספר סיפורים: קריאת אלוהים לאברם (שמאוחר יותר משנה שמו לאברהם) לצאת ממולדתו, ירידה למצרים והתחזות לאחיה של שרי, ההיפרדות מעל לוט, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, ברית בין הביתרים, המתיחות בין שרי והגר, וברית המילה.
זמני כניסת ויציאת השבת
ירושלים
כניסת השבת: 16:15. יציאת השבת: 17:27
תל אביב
כניסת השבת: 16:31. יציאת השבת: 17:29
חיפה
כניסת השבת: 16:22. יציאת השבת: 17:27
באר שבע
הדלקת נרות: 16:33. צאת שבת: 17:30
אילת
הדלקת נרות: 16:24. צאת שבת: 17:31
חברון
הדלקת נרות: 16:35. צאת שבת: 17:28
גוש עציון
הדלקת נרות: 16:35. צאת שבת: 17:28
צפת
הדלקת נרות: 16:22. צאת שבת: 17:25
