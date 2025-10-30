הטרייד בו לוקה דונצ'יץ' עבר מדאלס מאבריקס ללוס אנגל'ס לייקרס הוא כנראה הטרייד הגדול בהיסטורית ה-NBA והוא כמעט נפל בגלל שמירת שבת

הטרייד בו לוקה דונצ'יץ' עבר מדאלס מאבריקס ללוס אנגל'ס לייקרס היה כ"כ מפתיע שהעיתונאי שפרסם את הדייוח נאלץ לשכנע את הקוראים שהחשבון שלו לא נפרץ. אבל ספר חושף כי העסקה הגדולה בתולדות ה-NBA כמעט נפלה בגלל שמירת שבת.

באתר החדשות Forward ציטטו מהספר של העיתונאי היהודי האמריקאי בו הוא כותב כי שמירת שבת כמעט הפילה את הטרייד שהיה אמור להישמר בסודיות מוחלטת. לוקה דונצי'ץ בן ה-26 הוא אחד השחקנים הטובים בעולם, וההעברה הייתה מכה קשה לדאלאס, והכתה בהלם את עולם הספורט. המאבריקס והלייקרס ניהלו משא ומתן מתחת לרדאר של התקשורת כמעט שלושה שבועות. בגלל תקרות שכר הלייקרס עשו טרייד מקביל עם יוטה ג'אז.

אחד מהשחקנים היה פטאי מילס שהיה בעונתו האחרונה בחוזה. לפי הכללים בשביל לסגור את העסקה היה צריך אישור מהסוכן שלו שהוא לא חתם על משהו עם קבוצה אחרת. סוכנו של מילס הוא סטיבן הוימן היהודי. העסקה נסגרה בשבת ולכן הצדדים נאלצו להמתין עד לצאת שבת, כדי ליצור איתו קשר.

בגלל ההמתנה הצדדים היו חייבים להבטיח להמשיך את הסודיות, אחרת אוהדי דאלאס היו מפעילים לחצים אדירים כדי לבטל את העסקה שכנרא הייתה נופלת. וייצמן כותב בספר: "מה היה קורה אם משהו היה דולף? סביר שהעסקה הייתה מתפוצצת. אוהדי המאבריקס היו מורדים – אולי ממש – כדי לעצור את הטרייד. הצעות מתחרות היו מגיעות מקבוצות אחרות. או שסוכנו של דונצ'יץ' היה מנסה לכפות יעד אחר. אבל צו השתיקה החזיק מעמד, ושושלת הלייקרס הבאה החלה. הוימן עצמו לא ידע על מעורבתו בגלל הסודיות של העסקה ושמירת השבת השפיעה על הליגה הטובה בעולם.