זוהו גופותיהם של החטופים החללים עמירם קופר ז״ל וסהר ברוך ז״ל, שהוחזרו על ידי ארגון הטרור חמאס לאחר שרצח אותם בשבי

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו הערב (חמישי) נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים החללים עמירם קופר ז״ל וסהר ברוך ז״ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים. בשבי נותרו 11 גופות תשע של אזרחים ישראלים ושתיים של אזרחים זרים.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחותיהם של החטופים החללים עמירם קופר ז״ל וסהר ברוך ז״ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים . ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות קופר וברוך ושל כל משפחות החטופים החללים".

"הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרם ברוך".

מטה החטופים מסר: "עמירם קופר ז״ל, ממקימי קיבוץ ניר עוז, ראה את יישוב הנגב המערבי כמשימת חייו. עמירם היה משורר ומלחין פורה – הוא פרסם שלושה ספרי שירה, ושיריו בוצעו בין היתר על ידי הגבעטרון, מקהלת הקיבוץ הארצי וחמישיית גלבוע. מלבד פועלו בתחום השירה, עמירם היה כלכלן שכיהן בין היתר כמנהל כספים ובקרה ביישובי חבל מעון, במשך למעלה מ-24 שנה.

"עמירם התחתן עם נורית ונולדו להם שלושה ילדים – רותם, רוית ולוטן. הוא נחטף בשבת ה-7.10 בחיים ונרצח בשבי. הותיר אחריו את אשתו נורית (שנחטפה איתו ושוחררה) שלושה ילדים, ו-11 נכדים"

"סהר ברוך ז״ל מקיבוץ בארי, בנם של תמי ורוני, אח לגיא, עידן וניב. לאורך חייו הצטיין סהר במקצועות הריאליים, תחביביו היו מבוכים ודרקונים, קלפי מג'יק וספרי פנטזיה. הוא הרבה לשחק שחמט ואף השתתף בתחרויות. בצבא שירת כמנוען בסטי"ל ולאחר שירותו התקבל ללימודי הנדסת חשמל ומחשבים באוניברסטית בן גוריון, שהיה אמור להתחיל שבועיים לאחר חטיפתו.

"חבריו מתארים אותו כאדם מחויב ומסור לעבודה, מקצוען בעל ידע רב. ב-7.10 שהה עם אחיו עידן בבית אמו, בעת פשיטת מחבלים על הבית עידן נרצח וסהר נחטף לעזה, סהר נרצח במהלך ניסיון של צה"ל לחלצו".