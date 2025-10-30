דרמה בבית המלוכה: המלך צ'ארלס שלל מאחיו הנסיך אנדרו את כל התארים שלו בגלל קשריו לעבריין המין ג'פרי אפשטיין והחשד כי הוא ניצל קטינות בעצמו

דרמה בבית המלוכה הבריטי. המלך צ'ארלס שלל היום (חמישי) מאחיו הנסיך אנדרו את כל התארים שלו בגלל קשריו לעבריין המין ואיל ההשקעות ג'פרי אפשטיין והחשד כי הוא ניצל קטינות בעצמו. הנסיך אנדרו הוא אחיו של המלך וצעיר ממנו ב-11 שנים.

הודעה בית המלוכה: "הוד מלכותו פתח היום בתהליך רשמי להסרת הסגנון, התארים והכבוד של הנסיך אנדרו. חוזה השכירות שלו ברויאל לודג' סיפק לו, עד כה, הגנה משפטית להמשך התגוררות. כעת נמסרה לו הודעה רשמית לוותר על חוזה השכירות והוא יעבור למקום מגורים פרטי חלופי. גינוי זה נחשב הכרחי, למרות העובדה שהוא ממשיך להכחיש את ההאשמות נגדו. הוד מלכותם מבקשים להבהיר כי מחשבותיהם ותנחומיהם העמוקים ביותר היו, ויישארו, עם קורבנותיהם וניצולי כל צורה של התעללות".

הנסיך אנדרו יעבור לנכס באחוזה הפרטית סנדרינגהאם בנורפוק. זה ימומן באופן פרטי על ידי המלך. הפרשה נחשפה ב-2019. בנובמבר 2019 הנסיך אנדרו השעה את עצמו מכל תפקידיו הציבוריים בעקבות הפרשה. במאי 2020, דווח שיפרוש באופן קבוע מכלל תפקידיו הציבוריים. שנה לאחר מכן וירג'יניה ג'ופרה, תבעה אותו בטענה שנאצלה לקיים איתו יחסים בגיל 17.