היום (חמישי) התקיים בבא"ח נח"ל מירוץ מרגש לזכרם והנצחתם של כל נופלי חטיבת הנח״ל על שם סא”ל רועי יוחאי יוסף מרדכי ז”ל, שהיה כמפקד מגמה בבא”ח לפני שמונה למג"ד 50. במירוץ השתתפו כ-1000 לוחמים, מחציתם עתידים להתייצב כבר מחר בגדודים השונים ולהצטרף ללחימה.
למרות שעוד היו תשושים ממסע הכומתה שעברו, בחרו כולם להגיע, לרוץ ולהנציח את רועי ברוח הערכים והשליחות שאפיינו אותו כל כך. המירוץ שיתקיים מעתה מדי שנה כנוהל קבוע לזכרו, נערך ביוזמת מפקד הבא”ח, סא״ל ד׳, שהיה חבר קרוב של רועי, ובסיומו הוענקו גביעים למשתתפים.
לצד הלוחמים נכחו גם בני משפחתו של רועי – אישתו נטע ובתו אורי, הוריו, אחיו וחמו, אלוף (מיל׳) יואב מדרכי אשר משרת במילואים בימים אילו, שהגיעו לחלוק כבוד, לשתף את הלוחמים הצעירים בסיפורו ובמורשתו ולהמשיך את דרכו. רועי ז"ל, היה ידוע באהבתו לכתיבה ובמירוץ הוקמה גם עמדה ייחודית, שהציגה מכתבים שכתב וניירות שעסקו בעולמות הערכים, שעמדו בלב דרכו הצבאית והאישית.
"רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר אורי הקטנה, בת השנתיים וקצת, שנולדה רק שלושה חודשים לפני שאביה נפל, אמרה: "אבא לא פה, אבל אבא בלב". מדבריה של נטע יוסף מרדכי, אלמנתו של רועי ז״ל: ״רועי היה איש ברזל והשתתף במספר תחרויות זאת לצד היותו מפקד ולוחם שהכשיר מאות רבות של לוחמים בחטיבת הנח״ל. הנצחתו במרוץ בו מאות לוחמי נח״ל שועטים השכם עם שחר במדבריות ערד רק מבטאת את חוזקתם של לוחמינו , חוזק הרוח והגוף ושימור מורשת הנופלים".
