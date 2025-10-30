הסכמות חדשות בין משרד המשפטים לממשלה יובילו להעמדתם לדין של מאות רוצחים מה־7 באוקטובר בבית דין מיוחד שיוקם לשם כך

התקדמות משמעותית במגעים שבין משרד המשפטים לדרג המדיני לקראת העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה של חמאס, שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר.

לפי הפרסום של יערה שפירא ב"כאן חדשות", הצדדים הגיעו להבנות ראשוניות שיכולות לסלול את הדרך להקמת בית דין מיוחד לנושא כבר בתקופה הקרובה.

על פי הפרסום, מדינת ישראל מחזיקה כיום בין 250 ל-300 מחבלים מיחידת הנוחבה, שנטלו חלק ישיר באירועי הטבח. חקירותיהם נמצאות בשלבים סופיים, ובפרקליטות הצבאית ובמשרד המשפטים מבקשים להגיע להכרעות בדבר העמדה לדין כבר בשבועות הקרובים.

הדיונים סביב הנושא הרגיש הוקפאו במשך חודשים ארוכים, כל עוד הוחזקו בידי חמאס חטופים חיים. אולם, עם שובם של 20 החטופים האחרונים לישראל, הודיע שר המשפטים יריב לוין כי בכוונתו לקדם במהירות את הצעת החוק של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי, המסדירה את הליך ההעמדה לדין.

במשרד המשפטים נשלחו הסתייגויות מהמהלך, במסמך מסווג שהועבר ללוין, לצד בקשה לקיים פגישה בינו לבין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, בקשה שלוין דחה. חרף המחלוקות, התקיימו בשבועות האחרונים מגעים ישירים בין נציגי המשרד לבין יוזמי הצעת החוק, ובעקיפין גם מול השר עצמו.

לפי ההבנות הראשוניות שגובשו, יוקם בית דין ייעודי לעבירות מחבלי הנוחבה, שבו יכהנו שופטים בדימוס או שופטים פעילים לקראת פרישה, וערעורים יוגשו אך ורק אליו. כמו כן, סוכם כי צוות היגוי משותף לשרים יריב לוין, גדעון סער וישראל כ"ץ יקבע את מדיניות ההעמדה לדין, אך לא יעסוק במקרים פרטניים.

בשלב זה, הערכות במשרד המשפטים מצביעות על כך שחלק מהמחבלים יואשמו בעבירות חמורות אחרות, כגון סיוע לאויב בזמן מלחמה או פגיעה בריבונות, שכן לא בכל מקרה ניתן יהיה לבסס אישום של השמדת עם.

הדיונים טרם הושלמו גם לגבי דיני הראיות והפרוצדורות שיחולו בבית הדין החדש, אך לפי הדיווח גם בפרקליטות עצמה מקובלת ההבנה שיש צורך בתקנות מיוחדות למקרים יוצאי דופן מסוג זה.