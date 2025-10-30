ליברמן הגיב להתפתחות בפרשת שדה תימן שנחשפה אמש וליציאת הפ"צרית לחופשה: "העיקרון הוא פשוט ואין לו פוזיציה: את הראש, את אשמה!"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן הגיב הערב (חמישי) להתפתחות בפרשת שדה תימן שנחשפה הבוקר וליציאת הפ"צרית לחופשה: "העיקרון הוא פשוט ואין לו פוזיציה: את הראש, את אשמה!"

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ליברמן על שדה תימן | צילום: הדוברות של חבר הכנסת

דבריו המלאים: "הדלפת הסרטון הערוך משדה תימן פגעה קשות בחיילי צה"ל ובמדינת ישראל כולה. גם אם לא ידעה, וגם אם לא לקח חלק פעיל בהדלפה – הפצ"רית חייבת להיות מודחת במיידי גם כדי להגן על כבודם של חיילי צה"ל וגם כדי להרתיע אחרים. העיקרון הוא פשוט ואין לו פוזיציה: את הראש, את אשמה!".

עוד באותו נושא אחת החשודות בפרשת שדה תימן: דוברת הפרקליטות הצבאית 19:25 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

מוקדם יותר כתב i24, אבישי גרינצייג חשף כי אחת החשודות בפרשה היא דוברת הפרקליטות הצבאית. הבוקר כזכור, פורסם כי בחקירת ההדלפה בפרשת שדה תימן, קיימים בידי המשטרה חומרי חקירה שמעידים באופן ברור על כך שהפצ״רית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הייתה מעורבת באופן אקטיבי בהדלפת החומרים מהפרשה.