הפרקליטות סגרה את תיק החשדות נגד כרמל שאמה הכהן שנחשד לפני כשלוש שנים בעבירות מס | "גם היו אני אומר לא תפרו לי דבר, היה מה לחקור, תודה על ההחלטה לסגור את התיק"

שלוש שנים לאחר שהכריזה נגדו חקירה בחשד לעבירות מס, סגרה הערב (חמישי) הפרקליטות את התיק נגד ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן.

בפוסט שכתב בפייסבוק כתב ראש העיר: "שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הזה – הפרקליטות הודיעה על סגירת תיק החקירה נגדי."

"לפני שלוש שנים נחקרתי במשך יום שלם עם צאתי מיד ויתרתי על החיסיון ופרסמתי שאני ראש העיר שפורסם במהלך היום שנחקר ברשות המיסים. באותו פרסום הודתי לחוקרים שלמרות שזו חוויה קשה הם היו מקצועיים והוגנים ואני סומך עליהם ועל מערכת החוק שהצדק יגיע."

"מאז במשך כשלוש שנים סרקו את גופי במסרקות ברזל בעלי עניין ואני הלכתי עם האמת שלי וחרקתי שיניים כרחל בפני גוזזיה. חיכיתי לרגע הזה קודם כל בשביל המשפחה שלי אבל גם בשביל העיר ותושביה שלמרות שיש ישרים כמוני אך אין נקיי כפיים ממני זו היתה עננה שהעיבה על העיר ועלי."

עוד סיפר: "רביב דרוקר הפתיע אותי באמצע ראיון בשידור חי ושאל מה אעשה במקרה של כתב אישום ומיד עניתי שאחזיר את המנדט לציבור מיד ולא אגרור את העיר למצב אליו הדרדרה המדינה. בכל ישיבת מועצה יו"ר האופוזיציה צועק לי עבריין גנב ומבטיח לכולם שכתב האישום מגיע בחודש הבא.

"הערכה רבה ואמון רב תמיד היו לי ברשויות החוק ולא הקניטו אותי שהנה גם לך תפרו… גם היום אני אומר לא תפרו לי דבר היה בהחלט מה לחקור ולבדוק ובטח אני כראש עיר אמור להבין שכל חשד נגד נבחר ציבור יש לבדוק לעומק ללא שום הנחות. תודה לחוקרים ותודה לפרקליטים שקיבלו את ההחלטה לסגור את תיק אפילו ללא שימוע."