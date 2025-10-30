חשבון ה-X של המוסד בפרסית הטריל את המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי: "הם אומרים ל"מנהיג" שהכל מצוין -זאת בזמן ששמי איראן פתוחים וחסרי הגנה"

חשבון ה-X של המוסד בפרסית הטריל הערב (חמישי) את המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי: "הם אומרים ל"מנהיג" שהכל מצוין – ההגנה האווירית במקום, המשגרים מוכנים ולמדינה יש יכולות מלאות. זאת בזמן ששמי איראן פתוחים וחסרי הגנה".

ההודעה המלאה: "סוכנינו בזירה מדווחים כי מר חג'אזי ופאכפור (מפקדי משמרות המהפכה) אינם מעדכנים את האדם שהם מכנים "המנהיג" ומקבלים החלטות באופן עצמאי. הם הקימו דירקטוריון חלופי. הם אומרים ל"מנהיג" שהכל מצוין – ההגנה האווירית במקום, המשגרים מוכנים ולמדינה יש יכולות מלאות. זאת בזמן ששמי איראן פתוחים וחסרי הגנה. לידיעתו של מר חמינאי".

עוד באותו נושא בתו של נשיא איראן לשעבר שוברת שתיקה ומגיבה לשמועות 08:03 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אמש פורסם כי בתו של נשיא איראן לשעבר אכבר האשמי רפסנג'אני, שוברת שתיקה וטוענת כי גורמים בכירים במשטר האייתולות רצחו את אביה, בשל ביקורתו נגד המשטר בטהרן, כך דווח באיראן אינטרנשיונל.

"אבי הפך לקוץ בעיניהם, אז הם חיסלו אותו״, טענה בתו. עוד היא הוסיפה: "הריגתו לא הייתה מעשה של רוסיה או ישראל. הוא לקח צד של העם ודיבר בגלוי, והם הרגישו שהוא עומד בדרכם – אז היה צריך להסיר אותו". ב-8 בינואר 2017 הודיעו הרשויות כי רפסנג'אני בן ה-82, שהיה נשיא איראן בין השנים 1989-1997, מת בעת ששחה בבריכה. בהודעה הרשמית נכתב כי הוא מת כתוצאה מהתקף לב, אך רבים באיראן לא האמינו לכך.

לפי "איראן אינטרנשיונאל", המשפחה העלתה לאורך השנים שורה של חשדות: עיכובים בהעברה לבית חולים, חוסר גישה לצילומי מצלמות האבטחה, סירוב לבצע נתיחה לאחר המוות, קבורה מזורזת, ונעלמו גם יומניו וצוואתו מהכספת במשרדו.