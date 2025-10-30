איחוד הצלה פרסמו כי 113 משתתפים קיבלו סיוע רפואי מאיחוד הצלה בהפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. תשעה מהם פונו לבתי חולים

איחוד הצלה פרסמו כי 113 משתתפים קיבלו סיוע רפואי מאיחוד הצלה הערב (חמישי) בהפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. תשעה מהם פונו לבתי חולים באמבולנסים. חוץ ממנחם מנדל ליצמן ז"ל בן ה-20,שנפל מגובה ונהרג. המקרים האחרים הם של של חבלות ופציעות, עלפונות, תאונות דרכים קלות, בעיות נשימה, משתתפים שחשו ברע ומקרים רפואיים נוספים.

הודעת איחוד הצלה: "בזמן העצרת התקבלו למוקד איחוד הצלה שפעל בתגבור רב מאות שיחות עם בקשה לקבלת סיוע רפואי. מתוכם 113 משתתפים בעצרת שקיבלו מענה וסיוע רפואי. 9 מהפצועים פונו לבתי החולים בירושלים באמבולנסים של איחוד הצלה. באירוע פעלו ואבטחו את שלומם של הרבבות מעל 600 חובשים שהגיעו מכל רחבי הארץ, בסיוע של עשרות אמבולנסים וניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה, אופנועי ורכבי החירום של איחוד הצלה".