בסיומה של הפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס חלק מהמפגינים השליכו חפצים, אבנים וגדרות לעבר השוטרים כמו שפורסם כתוצאה מכך, קצין משטרה נפצע מאבן שהושלכה לעברו.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מהמשטרה נמסר כי לאחר שקצין משטרה כרז כי מדובר בהפרת סדר, המתפרעים לא שעו להוראות השוטרים שפועלים במקום ושנאלצו להשתמש באמצעים. עד כה נעצרו מספר מפרי סדר.
בשלב זה, כביש מספר 1 ביציאה מהעיר לכיוון מערב ומחלף ליפתא נפתחו לתנועת כלי רכב. הכוחות פועלים במקום גם בשעה זו, לשמירה על הסדר הציבורי ותנועת כלי הרכב מופנית לצירי תנועה חלופיים.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שרון אלוש
הם לא לומדים אזרחות בבית הספר, לא מבינים מה זה חוק מרגישים קורבנות כנראה זה מה שמפמפמים להם. השינוי חייב להתחיל בשילוב תחומי ידע במערכת החינוך החרדית, לדעתי19:05 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שרון אלוש
הם לא לומדים אזרחות בבית הספר, לא מבינים מה זה חוק מרגישים קורבנות כנראה זה מה שמפמפמים להם. השינוי חייב להתחיל בשילוב תחומי ידע במערכת החינוך החרדית, לדעתי19:05 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר