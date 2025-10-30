בסיומה של הפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס חלק מהמפגינים השליכו, אבנים וגדרות לעבר השוטרים כמו שפורסם, קצין משטרה נפצע מאבן שהושלכה לעברו

מהמשטרה נמסר כי לאחר שקצין משטרה כרז כי מדובר בהפרת סדר, המתפרעים לא שעו להוראות השוטרים שפועלים במקום ושנאלצו להשתמש באמצעים. עד כה נעצרו מספר מפרי סדר.

בשלב זה, כביש מספר 1 ביציאה מהעיר לכיוון מערב ומחלף ליפתא נפתחו לתנועת כלי רכב. הכוחות פועלים במקום גם בשעה זו, לשמירה על הסדר הציבורי ותנועת כלי הרכב מופנית לצירי תנועה חלופיים.