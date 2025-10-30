הותר לפרסום כי מנחם מנדל ליצמן ז"ל בן ה-20, הוא הבחור שנפל אל מותו בעצרת המיליון בירושלים, הבחור נהרג לאחר שככל הנראה קפץ מגובה של הקומה התשיעית באתר בנייה בשדרות שז"ר בירושלים.
ככל הנראה לא מדובר בתאונה אלא במוות על רקע אובדני, שכן הבחור השאיר מסר פרידה לפני שהלך להשתתף בעצרת. בסטורי שהעלה בחשבון האינסטגרם שלו הוא כתב: "לכל החברים היקרים והאמיתיים שלי אני אוהב אתכם, אני מבקש סליחה, אני כבר לא יכול להתמודד, אני נפרד מכם עם דמעות בעיניים וניפגש ביחד עם המשיח".
עצוב מאוד מאוד יהי זכרו ברוך.
יש מצב שהוא רוצה להחליט במה לבחור ה"רשות נתונה" ולא הפוליטיקאים.18:24 30.10.2025
וכולם הוציאו לשון הרע18:28 30.10.2025
וכולם הוציאו לשון הרע על החרדים18:28 30.10.2025
