תחקיר צה"ל על הקרב בעין הבשור מלמד כי לחימתם של חברי כיתת הכוננות, יחד עם תושבים רבים שהצטרפו מיוזמתם ללחימה היא שהדפה את המחבלים בזמן שצה"ל לא היה באירוע

תחקירי ה-7.10. יותר משנתיים לאחר מתקפת הפתע הרצחנית ב-7 באוקטובר, צה"ל מתיר לפרסום הבוקר את ממצאי תחקיר הקרב על מושב עין הבשור.

המסקנות חושפות מחד כשל פיקודי בהגנת צה"ל על המושב, ומאידך – מציגות תמונה עוצמתית של גבורת כיתת הכוננות ותושבי המקום, שבלחימתם הנחושה הדפו את המחבלים ומנעו הרג ונזק כבד יותר.

עין הבשור הוא מושב גדול – המונה כ-1,100 תושבים – הכי גדול במועצה האזורית חבל אשכול, והוא ממוקם בקו הרוחב שבין חאן יונס לרפיח מול החלק הדרומי של רצועת עזה.

הקביעה הברורה של התחקיר: "לחימתם של חברי כיתת הכוננות, יחד עם תושבים רבים שיצאו להילחם, הדפה את המחבלים, הביאה לנסיגתם ומנעה הרג ונזק כבד יותר."

במהלך ההתקפה האכזרית על המושב נפצעו שני תושבי עין הבשור, שפונו על ידי חברי המושב עצמאית. מהתחקיר עולה כי כ-16 מחבלים השתתפו בהתקפה, ומתוכם נפגעו, ככל הנראה, שלושה. התחקיר בוצע בראשות אלוף-משנה (מיל') זיו בית אור ואושר על ידי מפקד פיקוד הדרום היוצא האלוף ירון פינקלמן.

שלבי הקרב: הדיפת המחבלים מול קריסת הפיקוד הצה"לי

התחקיר משרטט ציר זמנים מדויק לאירועים. על פי ממצאי תחקיר צה"ל, הקרב על מושב עין הבשור בבוקר 7 באוקטובר החל כהתמודדות כמעט בלעדית של כיתת הכוננות והתושבים מול כוח מחבלים מאורגן, והתפתח ללחימה משולבת שהביאה להדיפת התוקפים.

שלב א': חדירה והתארגנות כוח ההגנה (06:29 – 07:50)

כוננות במושב: החל מהשעה 06:29, עם התרעות 'צבע אדום', הרבש"ץ הקפיץ את כיתת הכוננות יחד עם כוח הגנה של תושבים המאוגדים בקבוצת ימ"ר (קבוצה שהוקמה עקב ריבוי פריצות ועבירות רכוש). הרבש"ץ חילק את המרחב לגזרות ומשימות.

מסלול המחבלים: כ-16 מחבלים חמושים (כולל RPG, רימונים, רובי סער ונשק צלפים) חדרו מלב רצועת עזה. הם נעו, ככל הנראה, מדרום לניר עוז, בין קיבוץ מגן למפעלים האזוריים, והגיעו לצומת מגן בכביש 232. המחבלים איבדו את דרכם בצומת ופנו דרומה.

שלב ב': התקיפה והלחימה (07:50 – 08:26)

התקיפה הראשונית: בשעה 07:50 תקפו המחבלים את תחנת הדלק מגן, בזזו ממנה מצרכים וכסף, והמשיכו דרומה. בהגיעם לאזור עין הבשור, הטנדר עם רוב המחבלים פנה לדרך עפר מערבית למושב, ואז חזר לכביש ופנה לכיוון המושב.

פתיחת האש (07:54): המחבלים נעצרו עם חלקם האחורי בולט לכיוון הכביש ופתחו באש לעבר שער המושב.

הדיפת השער הראשי: כוח הכוננות של עין הבשור, שמנה בשלב זה כארבעה לוחמים ורוכז באזור השער המערבי הראשי, השיב באש. לאחר מספר דקות של קרב, נפצע חבר כיתת כוננות ופונה לאחור.

ניסיון האיגוף: במקביל, כוח מחבלים איגף את כביש הכניסה מצפון וניסה לפרוץ את גדר היישוב בפינה הצפון־מערבית.

ההתמודדות עם האיגוף: חבר כיתת כוננות נוסף זיהה את המאגפים וירה לעברם, וכתוצאה מכך נפגע מחבל אחד לפחות. המחבלים השיבו אש ופגעו בו, והוא פונה לאחור על ידי חייל שהתגורר במושב.

נסיגה זמנית של המחבלים (08:08): חילופי האש בשער נמשכו עד שהמחבלים ירו טיל RPG מאזור הצומת שפגע בעץ. לאחר ירי זה, הם נסוגו מהצומת.

שלב ג': הצטרפות צה"ל ומג"ב ונסיגה סופית (לאחר 08:08)

הגעת כוחות הביטחון: בסמוך לכך הגיע לצומת עין הבשור כוח מג"ב (מפקדת חבל אשכול והמש"ק הקהילתי) בדרכם להצטייד במושב. הם נתקלו במחבלים ונאלצו לסגת לתחנת הדלק לאחר שרכבם הושבת.

הצטרפות גולני: כוח 'גולני' גזרתי הגיע לתחנת הדלק. אנשי מג"ב הצטרפו לכוח 'גולני' לתנועה מחודשת למושב.

ההיתקלות האחרונה (08:26): כוח 'גולני' שנע בליווי לוחמי מג"ב נתקל במחבלים שנסוגו מאזור הפינה הצפון־מערבית של עין הבשור. הלוחמים ירדו מהג'יפים ופגעו במחבלים.

תוצאת הקרב: זו הייתה ההיתקלות האחרונה במרחב. בעקבות הלחימה הנחושה של התושבים, ובסיוע הכוחות שהגיעו, נסוגו המחבלים מהמרחב כליל, ונעו דרומה ומערבה כדי להשתלב בהמשך בהתקפה על קיבוץ ניר עוז.

עיקרי המסקנות: גבורה אזרחית מנעה אסון

1. כישלון צה"ל: "צה"ל נכשל במשימת ההגנה על מושב עין הבשור."

2. לחימת התושבים: חברי כיתת הכוננות ומספר רב של תושבים "הגנו על עצמם, לחמו בגבורה וביעילות, הדפו את המחבלים ממרחב עין הבשור והביאו לנסיגתם. תפקודם ולחימתם מנעו הרג ונזק רב וראויים לציון."

3. אבטחה עצמאית: התושבים המשיכו לאבטח את המושב בעצמם במשך מספר ימים לאחר ה-7 באוקטובר, זאת על רקע הגעה מועטה מאוד של כוחות צה"ל.

4. פינוי וחילוץ: תושבי המושב, בעלי ידע רפואי, חילצו, טיפלו ופינו את הפצועים תחת אש לטיפול רפואי מסודר. פצוע אחד נפצע שוב באורח קשה יותר במהלך ניסיון הפינוי הפרטי, אך לבסוף הועבר לבית החולים סורוקה.

5. קשיי שליטה: צה"ל התקשה לגבש תמונת מצב ברורה ובהירה של המתרחש בגזרה בשל ריבוי מוקדי הלחימה והפגיעה בפיקוד ובשליטה. תמונת המצב הראשונה גובשה רק בשעות אחר הצהריים.

זמן קצר לאחר סיום הקרב, הקים המושב חמ"ל שפעל במקביל לצוות החירום היישובי (צח"י) וניהל את הקשר עם גורמי חוץ ואת תהליך פינוי התושבים.