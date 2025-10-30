למרות האסון הכבד בהפגנת החרדים נגד הגיוס כשנער נהרג לאחר שנפל מגג, מספר מפגינים מתבצרים על מנוף ומסרבים לרדת. משטרה הוזעקה למקום

למרות האסון הכבד בהפגנת החרדים נגד הגיוס כשנער נהרג הערב (חמישי) לאחר שנפל מגג, מספר מפגינים מתבצרים על מנוף ומסרבים לרדת. משטרה הוזעקה למקום.

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "לוחמי אש פועלים בשדרות שזר בירושלים לפני זמן קצר התקבלה בקשה לסיוע מהמשטרה, בעקבות מספר אנשים שעלו לעגורן ומסרבים לרדת ממנו. צוותי כיבוי והצלה מתחנת האומה נמצאים מקום ופועלים בשיתוף עם כוחות המשטרה לאבטחת הזירה ולמתן מענה מקצועי במקרה הצורך".

מוקדם יותר פורסם כי נער כבן 15 נפל מגובה באתר בנייה בשדרות שז"ר בעיר בזמן הפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. ממד"א נמסר: "בשעה 16:31 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על נער שנפל מגובה באתר בנייה בשדרות שז"ר בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו נער כבן 15 כשהוא ללא סימני חיים, עם חבלה רב־מערכתית קשה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום".