לשכת ראש הממשלה הודיעה היום (חמישי) לפני זמן קצר כי שני ארונות החטופים החללים הגיעו לידי כוחות צה"ל. לאחר מעמד עם הרבצ"ר הם ועברו אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות באבו כביר. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחותיהם.

הודעה משרד ראש הממשלה: "ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, שני חטופים חללים שנמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועברו לישראל שם יתקבלו במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועברו אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחותיהם".

"כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון. הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס. נוסיף לעדכן במידע מהימן ככל שיידרש".

כזכור לאחר ההפרות הרבות של חמאס והשקרים לגבי שחרור החללים, פורסם כי בישראל נערכים גם היום כי ארגון חמאס ימסור שני החללים החטופים. בניגוד להסכם, ולמרות האיומים של טראמפ, כבר יותר משבוע שחמאס לא העביר גופות חללים עד היום.