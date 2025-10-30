הרב דוד סתיו תקף את משתתפי העצרת החרדית נגד הגיוס וטען כי מדובר בציבור שמבקש להשתחרר ממצוות התורה ולפטור עצמו מהאחריות הלאומית והערכית לעם ישראל ולתורתו

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, תקף בחריפות את משתתפי העצרת בירושלים נגד גיוס חרדים. לדבריו, ההפגנה ביטאה ניסיון להשתחרר מאחת המצוות הבסיסיות בתורה: "לא תעמוד על דם רעך".

"ראינו ציבור שלם שמפגין ומתפלל כדי לשחרר את עצמו מהאיסור של התורה 'לא תעמוד על דם רעך'. ראינו ציבור שמבקש לשנות את התורה, לשנות את חוקי התורה שמצווים על כל אדם מישראל שכשהוא רואה את עם ישראל בצרה – לתת יד ולתת כתף", אמר הרב סתיו בפינתו בערוץ משב.

הרב סתיו הזכיר כי לאורך כל הדורות, גדולי ישראל לא דרשו פטור כולל לחרדים אלא רק לתלמידי ישיבות שלומדים תורה באמת: "אם זה החזון איש, אם זה הרב שך – מעולם לא ביקשו פטור לחרדים בשל היותם חרדים. הם ביקשו פטור רק לאלה שלומדים תורה, וגם זה כהוראת שעה".

עוד הוסיף כי "מה שראינו היום זה ציבור שצועד בעקבות בני גד ובני ראובן, שרצו להשתמט מהאחריות הלאומית. ראינו איך משה רבנו נזף בהם, ואיך דבורה הנביאה התייחסה לשבטים שלא הצטרפו למלחמה: 'לפלגות ראובן גדולים חקקי לב, למה ישבת בין המשפתיים לשמוע שריקת עדרים?' – ראינו ציבור שמבקש לפטור את עצמו מאחריות לכלל ישראל, מאחריות לתורה".

בסיום דבריו קרא הרב סתיו לציבור להתפלל למען החרדים שהשתתפו בעצרת: "אנא, נתפלל כולנו שאחינו יחזרו בתשובה, שירצו לחזור להיות חלק מאלה שנושאים בעול ובנטל, כמו שנאמר בפרקי אבות: 'נושא בעול עם חברו' – זו אחת הדרכים לקניין תורה".