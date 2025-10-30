יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, תקף בחריפות את משתתפי העצרת בירושלים נגד גיוס חרדים. לדבריו, ההפגנה ביטאה ניסיון להשתחרר מאחת המצוות הבסיסיות בתורה: "לא תעמוד על דם רעך".
"ראינו ציבור שלם שמפגין ומתפלל כדי לשחרר את עצמו מהאיסור של התורה 'לא תעמוד על דם רעך'. ראינו ציבור שמבקש לשנות את התורה, לשנות את חוקי התורה שמצווים על כל אדם מישראל שכשהוא רואה את עם ישראל בצרה – לתת יד ולתת כתף", אמר הרב סתיו בפינתו בערוץ משב.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
הרב סתיו הזכיר כי לאורך כל הדורות, גדולי ישראל לא דרשו פטור כולל לחרדים אלא רק לתלמידי ישיבות שלומדים תורה באמת: "אם זה החזון איש, אם זה הרב שך – מעולם לא ביקשו פטור לחרדים בשל היותם חרדים. הם ביקשו פטור רק לאלה שלומדים תורה, וגם זה כהוראת שעה".
עוד הוסיף כי "מה שראינו היום זה ציבור שצועד בעקבות בני גד ובני ראובן, שרצו להשתמט מהאחריות הלאומית. ראינו איך משה רבנו נזף בהם, ואיך דבורה הנביאה התייחסה לשבטים שלא הצטרפו למלחמה: 'לפלגות ראובן גדולים חקקי לב, למה ישבת בין המשפתיים לשמוע שריקת עדרים?' – ראינו ציבור שמבקש לפטור את עצמו מאחריות לכלל ישראל, מאחריות לתורה".
בסיום דבריו קרא הרב סתיו לציבור להתפלל למען החרדים שהשתתפו בעצרת: "אנא, נתפלל כולנו שאחינו יחזרו בתשובה, שירצו לחזור להיות חלק מאלה שנושאים בעול ובנטל, כמו שנאמר בפרקי אבות: 'נושא בעול עם חברו' – זו אחת הדרכים לקניין תורה".
יעקבפר
מה בין הרב דוד סתיו לבין חרדים. מחיקת כפים מי שמואל וכסף מי מאין סטרים. חבל שתורה שלך עובד לאיטרים פוליטיים17:29 30.10.2025
שירי מנתניה
דוד סתיו צודק!!! מדובר בכת, לא ביהדות ולא בתורה.17:29 30.10.2025
בועז
ראיה מצומצמת ביותר ושיפוט הלכתי לקוי. זו דעה המושתתת על "כוחי ועוצם ידי" ולא רק שאינה מבינה את חשיבות לימוד התורה אלא גם מזלזלת בלומדיה... רוב החיילים אינם קרביים אך תורמים ונושאים בעול. לומדי התורה נושאים בעול יותר מכולם! ראה בכל סיפורי הנ"ך שבכל המלחמות נצחו המעטים את הרבים. ובמלחמת מדין יצאו 36000 לוחמים למלחמה. 12000 לוחמים בפועל, 12000 נושאי כלים ו 12000 ת"ח. הטחו עיניך מראות בכל התקופה האחרונה את הניסים הגלויים במלחמה? זכות התורה מצילה את כלל עם ישראל. נראה אותך לומד 3 סדרים כמו ילדי שיחיו... אנו רואים תמיד השגחה פרטית וחבל שאינך יודע על מה אני מדבר...המשך 17:42 30.10.2025
גדי
מעניין לאיפה נעלמת הקנאות לתורה שמדובר על המגזר החילוני???18:15 30.10.2025
בועז
ראיה מצומצמת ביותר ושיפוט הלכתי לקוי. זו דעה המושתתת על "כוחי ועוצם ידי" ולא רק שאינה מבינה את חשיבות לימוד התורה אלא גם מזלזלת בלומדיה... רוב החיילים אינם קרביים אך תורמים ונושאים בעול. לומדי התורה נושאים בעול יותר מכולם! ראה בכל סיפורי הנ"ך שבכל המלחמות נצחו המעטים את הרבים. ובמלחמת מדין יצאו 36000 לוחמים למלחמה. 12000 לוחמים בפועל, 12000 נושאי כלים ו 12000 ת"ח. הטחו עיניך מראות בכל התקופה האחרונה את הניסים הגלויים במלחמה? זכות התורה מצילה את כלל עם ישראל. נראה אותך לומד 3 סדרים כמו ילדי שיחיו... אנו רואים תמיד השגחה פרטית וחבל שאינך יודע על מה אני מדבר...המשך 17:42 30.10.2025
שירי מנתניה
דוד סתיו צודק!!! מדובר בכת, לא ביהדות ולא בתורה.17:29 30.10.2025
