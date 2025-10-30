בעקבות פתיחת החקירה הפלילית בפרשת שדה תימן, העיתונאי גיא פלג הודיע בתוכניתו ב־103FM כי הוא מנוע מלהתייחס לפרטים, אך הדגיש שהחקירה אינה עוסקת בעבודתו העיתונאית

בפתח תוכניתו ב־103FM, התייחס העיתונאי גיא פלג להתפתחויות האחרונות בפרשת שדה תימן – הפרשה שנחשפה על ידו לראשונה בחדשות 12.

"בתוכנית הזאת אני משתדל להיות פתוח ככל הניתן. זו תוכנית אישית עם קהל מאזינים לא מבוטל, ואני מנסה להתייחס בשקיפות על העניינים", אמר פלג. "אבל הפעם אומר מראש, בשל העובדה שנפתחה חקירה פלילית בעניין הסרטון שהודלף לי, אני מרגיש מנוע מלהתייחס בפירוט לפרשה. החקירה הזאת עוסקת בין היתר בניסיון לגלות מי הדליף לי את חומרי החקירה. נראה לי שבנסיבות האלה – לא הגון, לא סביר ולא מתקבל על הדעת שאתייחס לחקירה".

עם זאת, הדגיש פלג: "בניגוד לטענות מכונות הרעל ואותו כתם על העיתונות – אבהיר כי החקירה עוסקת בעצם ההדלפה, ובדיווח על הדלפת החקירה לבג"ץ. למיטב ידיעתי, החקירה אינה עוסקת ולא יכולה לעסוק באופן שבו ערכתי את הכתבה, ובעיקר – היא אינה עוסקת בטענה השקרית שמישהו העליל על לוחמי צה"ל".

פלג הזכיר כי "אנשי המילואים, אלה שנחשדו במעשי סדום ובאינוס במחבל בשדה תימן, מואשמים בימים אלה בעבירות אלימות מחרידות באותו המחבל".

בסיום דבריו הבטיח: "בקרוב מאוד אפרסם ובגדול את האופן שבו אני ואנחנו מטפלים במי שמעלילים עליי ועל חברת החדשות כאילו העללנו איזו עלילה על לוחמי צה"ל".