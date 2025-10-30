בפתח תוכניתו ב־103FM, התייחס העיתונאי גיא פלג להתפתחויות האחרונות בפרשת שדה תימן – הפרשה שנחשפה על ידו לראשונה בחדשות 12.
"בתוכנית הזאת אני משתדל להיות פתוח ככל הניתן. זו תוכנית אישית עם קהל מאזינים לא מבוטל, ואני מנסה להתייחס בשקיפות על העניינים", אמר פלג. "אבל הפעם אומר מראש, בשל העובדה שנפתחה חקירה פלילית בעניין הסרטון שהודלף לי, אני מרגיש מנוע מלהתייחס בפירוט לפרשה. החקירה הזאת עוסקת בין היתר בניסיון לגלות מי הדליף לי את חומרי החקירה. נראה לי שבנסיבות האלה – לא הגון, לא סביר ולא מתקבל על הדעת שאתייחס לחקירה".
עם זאת, הדגיש פלג: "בניגוד לטענות מכונות הרעל ואותו כתם על העיתונות – אבהיר כי החקירה עוסקת בעצם ההדלפה, ובדיווח על הדלפת החקירה לבג"ץ. למיטב ידיעתי, החקירה אינה עוסקת ולא יכולה לעסוק באופן שבו ערכתי את הכתבה, ובעיקר – היא אינה עוסקת בטענה השקרית שמישהו העליל על לוחמי צה"ל".
פלג הזכיר כי "אנשי המילואים, אלה שנחשדו במעשי סדום ובאינוס במחבל בשדה תימן, מואשמים בימים אלה בעבירות אלימות מחרידות באותו המחבל".
בסיום דבריו הבטיח: "בקרוב מאוד אפרסם ובגדול את האופן שבו אני ואנחנו מטפלים במי שמעלילים עליי ועל חברת החדשות כאילו העללנו איזו עלילה על לוחמי צה"ל".
יוני
נאשמים בעבירות אלימות מחרידות נגד המחבל????? דווקא פורסם שהולכים לעסקת טיעון ושלוחמי כח 100 מואשמים בהפעלת כח בלתי מידתי כלפי המחבל!!!! תדייק בעובדות אדון דמבו!!! ועוד משהו אדון דמבו!!! מחבלים הורגים!!!!17:14 30.10.2025
זה כי ישראל כבר אין פרקליטות אין משטרה ואין כלום באירופה או ארה"ב הם היו מואשמים בפשע שנאה ומבלים 20 שנה בכלא ...
בתגובה ל: יוני
מדינה פאשיסטית .... זה כאן ....17:31 30.10.2025
יוני
קשקוש!!!! באירפה ואמריקה הם היו מקבלים צלש!!!! מה בדיוק הם עשו, אתה יכול להגיד לי??? דיברו לא יפה לאנס נוחבה???18:04 30.10.2025
ZB
עצם העובדה שהסרטון היה ערוך אומר הכל17:19 30.10.2025
הרועצת המשפטית
כששפכת דם חיילנו הגיבורים לא היססת נבל17:18 30.10.2025
שמוליק
חתיכת זבלןן17:30 30.10.2025
אתם של ישראל
תגיד מכונת הרעל ותולבן ... עבודתי העיתונאית חחחח איך לא קלטת שהסרטון בושל? מי בישל17:50 30.10.2025
משיח
לך ךעזאזל יא זבל17:46 30.10.2025
