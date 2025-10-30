אלפי חרדים עלו היום (חמישי) לירושלים להפגנת הענק נגד הגיוס. המשטרה חסמה את אזור מרכז העיר והכניסה אליה. צפו בתמונות הראשונות.

בדרך להפגנת החרדים | צילום: דוב בער הכטמן

 

תמונת היום | צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90
בדרך להפגנת החרדים | צילום: דוב בער הכטמן

אלפים בהפגנה | צילום: דוברות מעמד "זעקת התורה"