אלפי חרדים עלו היום (חמישי) לירושלים להפגנת הענק נגד הגיוס. המשטרה חסמה את אזור מרכז העיר והכניסה אליה. צפו בתמונות הראשונות.
