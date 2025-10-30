כעת ניתן לספר פרטים נוספים על המבצע הכושל של סיירת מטכ"ל לחילוץ סהר ברוך. הלוחמים פרצו לבית אבל מחבלי חמאס השיבו אש, והצליחו בחסות יידוי רימונים לברוח עם גופתו של החטוף

כעת, עם חזרתו לארץ של סהר ברוך הי"ד, אפשר לפרסם פרטים נוספים על המבצע שלא צלח לחילוצו.

ימים אחדים אחרי תחילת התמרון הקרקעי החלו בהובלת חטיבת המבצעים ובמפקדה המטכל"ית שהוקמה עם פרוץ המלחמה, לתכנן פעולות לחילוצם של חטופים מרצועת עזה. אחת הפעולות הללו הייתה במבצע לחילוצו של סהר ברוך בחאן יונס.

במבצע, שבו נתקלו הכוחות הן במספר עובדות מודיעיניות מטעות שלא ניתן לחושפן והן בפעולות בשטח שלא טעמו את התוכניות עליהם התכוננו הלוחמים. לא הצליח ובמהלך הכישלון, ברוך נהרג ומספר לוחמים נפצעו, אחד מהם באורח קשה.

סיירת מטכ"ל פרצה לבית; חמאס הגיב מיד

כמו במבצע לשחרור אורי מגידיש, המבצע התקיים בחודש דצמבר 2023 אז הגיע כוח מסיירת מטכ"ל בצורה מוסווית וחשאית למבנה במרחב חאן יונס בו הוחזק סהר. אחד מהלוחמים בכוח שמתמחה בפעולות הנדסיות הניח מטען קטן בכניסה לבית שאכן פרץ את הדלת בו שהו המחבלים וסהר.

מחבלי החמאס הגיבו במהירות, פתחו באש, השליכו רימונים ופצעו מספר לוחמים, כולל אחד מהם שנפצע באורח קשה דבר שגרם לעיכוב הפעולה. מאוחר יותר התברר שגם סהר ברוך נהרג בחילופי האש ושוביו הצליחו לברוח עם גופתו שמוחזקת עד היום ברצועת עזה.

כעת כשנתיים אחרי שנחטף, וקרוב ל-22 חודשים מאז נהרג במהלך ניסיון החילוץ, מושבת גופתו של ברוך לישראל.