בישראל נערכים: חמאס יחזיר 2 גופות של חטופים חללים

לאחר ההפרות הרבות של חמאס, בישראל נערכים גם היום כי ארגון חמאס ימסור הערב 2 חללים חטופים. בניגוד להסכם, ולמרות האיומים של טראמפ, כבר יותר משבוע שחמאס לא העביר גופות חללים

אולי היום. לאחר ההפרות הרבות של חמאס, בישראל נערכים גם היום כי ארגון חמאס ימסור אחר הצהריים 2 חללים חטופים. בניגוד להסכם, ולמרות האיומים של טראמפ, כבר יותר משבוע שחמאס לא העביר גופות חללים.

כבר שלשום הודיע חמאס כי איתר גופות של 2 חטופים, אבל עיכב את הבאתם בגלל התגובה של ישראל לתקרית ברפיח בה נהרג לוחם המילואים. כעת הוא מודיע שוב על החזרת הגופות בשעה 16:00.

נזכיר כי שלשום, לשכת ראש הממשלה נתניהו חשפה כי במסגרת תרמית של ארגון הטרור חמאס, ניסה ארגון הטרור להחזיר לישראל שרידים של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שגופתו הוחזרה לפני כשנתיים במבצע צבאי. ראש הממשלה התחייב להגיב כנגד ארגון הטרור.

משרד ראש הממשלה בירושלים בישר כי לאחר ביצוע פעולות זיהוי מעמיקות אל תוך השרידים שהועברו אמש לידי ישראל, נקבע במכון לרפואה משפטית וזיהוי פלילי, כי השרידים שהועברו לידי ישראל היו של החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שנרצח על ידי חמאס וגופתו חולצה על ידי כוחות צה"ל לפני כשנתיים. במשרד ראש הממשלה זעמו והודיעו כי: "מדובר בהפרה ברורה של ההסכם מצד ארגון הטרור חמאס".

אלו החללים החטופים שנותרו בשבי

עומר נאוטרה

עמירם קופר

ליאור רודאיף

דרור אור

אסף חממי

איתי חן

מני גודארד

רן גואילי

עוז דניאל

ג’ושוע לואיטו מולל

סהר ברוך

סודתיסאק רינתלאק

הדר גולדין