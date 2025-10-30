המחזור התשיעי בליגת יספק לנו קרב אדיר באצטדיון טדי וניסיון התאוששות של מכבי חיפה והפועל תל אביב. מה מצפה לנו?

המחזור התשיעי בליגת העל יפתח בשבת במשחק בין מכבי חיפה להפועל ירושלים. מרכז המחזור יהיה כמובן הקרב המרתק בטדי שיהיה לוהט עם 27,000 של בית"ר ירושלים והפועל באר שבע. המפגש האחרון בין השתיים היה גמר גביע המדינה בו ניצחה באר שבע 0:2.

אחרי שמונה מחזורים ליגת העל מתחילה לתפוס צורה כשהפועל באר שבע ראשונים עם 21 נקודות ואחריה מכבי תל אביב (עם משחק חסר ובית"ר ירושלים עם 17 נקודות. בתחתית יש לנו עדיין שתי קבוצות ללא ניצחון, הפועל ירושלים (2 נקודות) ובני ריינה עם נקודה בלבד.

עוד באותו נושא ביתר זכתה בגביע הטוטו, 7 אוהדים נעצרו. צפו במהומות 22:33 | שמחה רז 1 1 👏

המשחק בטדי משמעותי מאוד ויהווה הצהרת כוונות חשובה לקראת המשך העונה. המאחרים הירושלמים מגיעים עם תנופה אדירה אחרי הזכייה בגביע הטוטו מול היריבה המושבעת הפועל תל אביב, ועם חמש ניצחונות משישה משחקים מאז ההפסד להפועל תל אביב בליגה. בית"ר תשחק ללא הבלם לוקה גדראני שנפצע בסיום גביע הטוטו וייעדר לשני משחקים.

מנגד האדומים מהדרום עם משחק אחד בלבד העונה שהם לא ניצחו, אך בכושר פחות אחרי הפסד לקריית שמונה וניצחון דחוק על האחרונה בטבלה. בית"ר לא ניצחה את באר שבע בטדי מאז ה-13 באפריל 2013, כבר 12. האם ביום שני הקרוב ישבר הרצף?

שתי האחרונות בטבלה שכאמור ללא ניצחון יפגשו את שתי המכביות. מכבי חיפה שאיבדה נקודות גם במשחק הראשון של ברק בכר, בתיקו דרמטי מול עירוני קריית שמונה יודעת שאסור לה לאבד עוד נקודות. במשחק החזרה של בכר מול הקהל הביתי צפוי להיות סולד אאוט. לכאורה הירושלמים זו יריבה בהזמנה, אבל ניסיון העבר הוכיח שזה לא דווקא נכון.

מי שבמצב קשה יותר מהירושלמים היא בני ריינה, שעם נקודה אחת בלבד תפגוש את מכבי תל אביב. הצהובים לא נראים טוב במשחקים האחרונים וקטעו בשבוע שעבר רצף של חמישה משחקים ללא ניצחון. חניכיו של ז'ארקו לאזטיץ' לא צפויים להתקשות מול בני ריינה, ולא חושב שהם גם יאבדו נקודות.

המחזור התשיעי: כל המשחקים

מכבי חיפה – הפועל ירושלים: מכבי חיפה בלחץ אדיר, אבל ירושלים לא מסוגלת לנצח אותם. תיקו אחרי בונקר רציני.

הפועל תל אביב – עירוני טבריה: הפועל תל אביב הפסידה שני משחקים ברצף מאז פיצוץ הדרבי, ונראה שכבר איבדו כיוון. טבריה זה מקום טוב להתחיל לחזור. ניצחון אדום.

הפועל פתח תקווה – בני סכנין: הפועל פתח תקווה בתקופה רעה, אבל בני סכנין לא ברמה הרבה יותר גבוהה. מול הקהל הביתי המלאבסים יחזרו לנצח. ניצחון הפועל פתח תקווה.

מ.ס. אשדוד – הפועל חיפה: שתי קבוצות עם אותו מספר נקודות, אך עם פער בהפרש שערים. הפועל חיפה הבקיעה פחות, אשדוד ספגה פי שתיים. ניצחון חיפאי.

מכבי בני ריינה – מכבי תל אביב: ריינה לא יהוו אתגר לצהובים שירצו להיצמד לבאר שבע ולקוות לנפילה שלה בטדי. ניצחון צהוב.

הפועל קרית שמונה – מכבי נתניה: נתניה יותר טובים ובפורמה נהדרת. הם מגיעים אחרי ניצחונות על מכבי חיפה והפועל תל אביב וינצחו גם קריית שמונה. ניצחון נתניה.

בית"ר ירושלים – הפועל באר שבע: הירושלמים רעבים בטירוף, אבל יכולים לאבד את הראש אחרי הזכייה. באר שבע רוצים לחזור לרצף ניצחונות. ניצחון קשה לבית"ר.

מדד ההצלחה במחזור הקודם: