פרשת הדלפת הסרטון: על רקע הפרסום לפיו הפצ"רית היתה זו שהדליפה את הסרטון המבושל משדה תימן, מגיב שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחריפות. לדבריו, זוהי רעדית אדמה. סמוטריץ' מאשים את הפ"צרית ב"כמעט בגידה" ואומר כי היא חייבת לשבת בכלא. עוד הוא מאשים את הדיפ-סטייט ומסוכנותו.
צפו בדברי השר:
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
דבריו המלאים של השר:
"אם הפרסום הבוקר של דורון קדוש, על כך שהפצ"רית הייתה חלק מההדלפה של אותו סרטון מבושל ומגמתי והרסני הוא נכון, מדובר בלא פחות מרעידת אדמה.
מדובר בראש ובראשונה במשהו שהוא כמעט בגידה. אלופה בצה"ל, מי שאמורה להגן על הלוחמים, למעשה משתפת פעולה עם קמפיין שקרי ואנטישמי, שמבקש להוציא דיבתם של לוחמי צה"ל, דיבתה של מדינת ישראל רעה בעולם. אי אפשר לדעת מה הייתה התרומה של הסרטון ההרסני הזה לדה לגיטימציה נגד מדינת ישראל, לאמברגו על נשק של ביידן. כמה לוחמים שילמו מחירים על ההתנהלות השערורייתית הזאת.
על גבי זה, כמובן, יש כאן מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי חקירה ושיבוש הליכי משפט ורישום כוזב ותצהירים כוזבים בתעשיית השקרים והטיוח שניסו לטשטש את ההדלפה הנוראה והאיומה הזאת.
אם חלילה הפרסום הזה נכון, הפצ"רית חייבת לשבת מאחורי סורג ובריח. ועם ישראל חייב להבין שהדיפ סטייט מסוכן. הוא מסוכן ללוחמים שלנו ולמפקדים שלנו. הוא מסוכן לביטחון. הוא מסוכן לדמוקרטיה. הוא מסוכן לצדק. התיקונים שאנחנו מובילים במערכת המשפט הישראלית נועדו לחזק את הדמוקרטיה, לחזק את הצדק והשוויון, לחזק את הביטחון, לשמור על לוחמי צה"ל, על צה"ל ועל המדינה האהובה שלנו.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
קרקס של לקקנים
סמוטריץ' אתה ליצן, זו לא כמעט בגידה, זו בגידה מוחלטת!15:06 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יש לנו ממשלה שאחראית לטבח של אלפי אזרחים , למאות חללים , לעשרות אלפי פצועים , עשרות אלפי הלומי קרב , מאות קטועי גפיים , ועוד כמה עשרות חילים מתאבדים ... זו בגידה .... אתם נורמלים ?
בגידה זה למחוק דור שלם כדי להשאר על הכסא וחלק כסף לחברים ....15:03 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר