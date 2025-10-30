סמוטריץ' על רקע הפרסום כי הפצ"רית עומדת מאחורי הדלפת הסרטון משדה תימן: "מקומה מאחורי סורג ובריח. הדיפ סטייט מסוכן"

פרשת הדלפת הסרטון: על רקע הפרסום לפיו הפצ"רית היתה זו שהדליפה את הסרטון המבושל משדה תימן, מגיב שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחריפות. לדבריו, זוהי רעדית אדמה. סמוטריץ' מאשים את הפ"צרית ב"כמעט בגידה" ואומר כי היא חייבת לשבת בכלא. עוד הוא מאשים את הדיפ-סטייט ומסוכנותו.

עוד באותו נושא דיווח: למרות הצהרתה, הפצ"רית עומדת מאחורי הדלפת הסרטון 10:11 | חדשות סרוגים 57 1 😢

צפו בדברי השר:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות השר סמוטריץ'

דבריו המלאים של השר:

"אם הפרסום הבוקר של דורון קדוש, על כך שהפצ"רית הייתה חלק מההדלפה של אותו סרטון מבושל ומגמתי והרסני הוא נכון, מדובר בלא פחות מרעידת אדמה.

מדובר בראש ובראשונה במשהו שהוא כמעט בגידה. אלופה בצה"ל, מי שאמורה להגן על הלוחמים, למעשה משתפת פעולה עם קמפיין שקרי ואנטישמי, שמבקש להוציא דיבתם של לוחמי צה"ל, דיבתה של מדינת ישראל רעה בעולם. אי אפשר לדעת מה הייתה התרומה של הסרטון ההרסני הזה לדה לגיטימציה נגד מדינת ישראל, לאמברגו על נשק של ביידן. כמה לוחמים שילמו מחירים על ההתנהלות השערורייתית הזאת.

על גבי זה, כמובן, יש כאן מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי חקירה ושיבוש הליכי משפט ורישום כוזב ותצהירים כוזבים בתעשיית השקרים והטיוח שניסו לטשטש את ההדלפה הנוראה והאיומה הזאת.

אם חלילה הפרסום הזה נכון, הפצ"רית חייבת לשבת מאחורי סורג ובריח. ועם ישראל חייב להבין שהדיפ סטייט מסוכן. הוא מסוכן ללוחמים שלנו ולמפקדים שלנו. הוא מסוכן לביטחון. הוא מסוכן לדמוקרטיה. הוא מסוכן לצדק. התיקונים שאנחנו מובילים במערכת המשפט הישראלית נועדו לחזק את הדמוקרטיה, לחזק את הצדק והשוויון, לחזק את הביטחון, לשמור על לוחמי צה"ל, על צה"ל ועל המדינה האהובה שלנו.