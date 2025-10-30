בפרק 16 של הדתיות האלה הדר ואורטל מדברות על פחדים קטנים וגדולים: מהפחד להיכנס למעלית או להיתקע בסערה, ועד הפחדים הגדולים באמת: מהחיים עצמם, מהאובדן, מהלא נודע. הן שואלות איך נראית מדינה שחיה בפחד מתמשך מאז השבעה באוקטובר

הפרק החדש של הפודקאסט "הדתיות האלה", בהנחיית הדר בן חמו ואורטל ברזילי, נוגע בעצבים החשופים של התקופה — הפחד והחרדה. אבל כמו תמיד אצל השתיים, גם הנושא הכבד הזה נעטף בהומור, כנות ובין השורות – הרבה אהבה לחיים עצמם.

בפרק מדברות הדר ואורטל על פחדים קטנים וגדולים – מהפחד להיכנס למעלית או להיתקע בסערה, ועד הפחדים הגדולים באמת: מהחיים עצמם, מהאובדן, מהלא נודע. הן שואלות איך נראית מדינה שחיה בפחד מתמשך מאז השבעה באוקטובר, ומה זה עושה לנפש של עם שלם שמנסה לשמור על שגרה כשהלב דרוך כל הזמן.

בין הצחוקים לסיפורים האישיים עולה השאלה הגדולה: מה התפקיד של הפחד בעולם שלנו? האם הוא אויב שצריך לגרש, או אולי שליח שמבקש שנתעורר, נקשיב, נזוז אחרת?

והן לא נרתעות גם מהמקום הפיזי – כשהגוף מדבר בשפת החרדה: דופק מואץ, קוצר נשימה, סחרחורת, תחושת אובדן שליטה. מה קורה שם באמת? איך אפשר להקשיב לגוף בלי להיבהל ממנו?

הפרק, כמו כל פרקי הסדרה, מצליח לשלב בין עומק פסיכולוגי, מבט אמוני והומור עצמי חד. זהו פרק על פחד – אבל כזה שמזמין דווקא אומץ, חמלה, והקשבה לעצמנו.