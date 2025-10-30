עוד לפני תחילת הפגנת החרדים נגד גיוס, כבר מגיעה תמונת היום, של צלם פלאש90 חיים גולדברג (ובעבר צלם סרוגים)
בתמונה הסוריאליסטית, נראה לוחם חרדי כשהוא יושב מול הפסנתר בתחנת הרכבת בירושלים, בזמן שאלפי חרדים עולים מהרציף לכיוון רחוב יפו בדרכם להפגנת הענק נגד הגיוס.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בסרטון שליווה את האירוע, נראים המפגינים שרים את הניגון החב"די "עוצו עצה ותופר", בזמן שהלוחם מלווה אותם בפסנתר.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
חמודדדד13:12 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוני
אולה גבעתי!13:17 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
חמודדדד13:12 30.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר