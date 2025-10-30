זה שעולה וזה שיורד: תוך כדי התקבצות ההמונים להפגנת החרדים בירושלים, עושים את דרכם החוצה מהבירה עשרות חיילים לחופשת סוף השבוע מבסיסם בדרכם מהבירה.
יהונתן כהן תיעד את מה שקורה בתחנת נבון לפני שעה קלה:
גם הצלם חיים גולדברג מסוכנות פלאש90 תיעד חייל דתי מנגנן בפסנתר ציבורי שמוצב בתחנת הרכבת נבון, כשסביבו מתקצבצים עשרות חרדים שמגיעים להפגנה.
על פי ההערכות, עד כה הגיעו קרוב ל – 20 אלף מקרב הציבור החרדי ברכבות לירושלים.
יגאל
שונא אותם לא פחות מחמאס. חמאס שונא אותי אבל לא מתעלק עלי.13:02 30.10.2025
