בשורה טובה לנהגים. בעקבות צניחה של מחיר הנפט בעולם, מחיר הדלק בישראל ירד במוצאי שבת ל-7.07 לליטר – ירידה של 16 אגורות

סוף סוף בשורה טובה לנהגים. משרד האנרגיה מודיע כי בחצות הלילה שבין שבת לראשון יעודכנו מחירי הדלק הנמצאים בפיקוח, ויירדו בצורה דרסטית.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.07 ש"ח לליטר, ירידה של 16 אג' מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

באילת, בה אין מע"מ, יעמוד המחיר על 6.00 שקלים, ירידה של 13 אגורות.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות: "ירידת המחיר החודש נובעת מירידה במחיר הבינלאומי בשיעור של 4% ביחס למחירו בימים שקדמו למבנה המחיר בחודש הקודם. כמו כן, הירידה נובעת מירידה בשער החליפין היציג של הדולר, שירד בשיעור של 3.5% ביחס לשערו בסוף החודש הקודם. ירידות אלו הובילו לירידה במחיר הבנזין בתחנה. מחיר זה הינו הנמוך ביותר בשנת 2025 וזהה למחיר שהיה בחודש אוגוסט 2025. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר להשוות את המחירים בתחנות התדלוק".

יש לציין כי מתוך 7.07 שקלים של מחיר ליטר ישלם הצרכן 3.60 שקלים מס בלו ועוד 1.08 שקלים מע"מ ובסך הכל 4.68 שקלים מיסים – שהם 66% מהמחיר.