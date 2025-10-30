פופי, ילדה סקרנית עם דמיון שופע, מקבלת מכתב סודי מיונת דואר ויוצאת למסע של חברות, גילוי והרפתקה. ספר ראשון מסדרה חדשה לילדי ראשית קריאה, מלא קסם ורגש

"פּוֹפִּי וְהַמִּכְתָּב הַסּוֹדִי" הוא ספר ילדים קסום לפתיחת שנת הקריאה.

שיר מפורסם שכתב סובדרו והלחין יהונתן גפן תחת השם "סיגליות", מדבר על מכתבי אהבה בין אדם נסתר כביכול לאישה עלומה.

לא זוכרים? הנה כמה שורות מהשיר ששר דויד ברוזה:

שלוש שנים שהיא מקבלת

מגבר זר מתחת דלת

מכתבי שירה אליה

הם מאירים את עלומיה. מי זה כותב לך ילדונת, גלי מי שולח

זר פרחים סגול כשהאביב פורח,

מי בתשיעי בכל נובמבר,

בלי ברכה, בלי שם או רמז,

שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט…

את השאר נשאיר לפעם אחרת.

מכתב שמגיע עם יונת דואר

ספר ילדים חדש בשם "פּוֹפִּי וְהַמִּכְתָּב הַסּוֹדִי" מספר על מכתבים מסתוריים שמגיעים לילדה קטנה.

אָנָה פּוֹפִּיצְקִי, או בקיצור פּוֹפִּי, מחביאה בכיסה מכתב מגולגל שהגיע אליה עם יונת דואר. מי כתב אותו? אין לה מושג. והיא גם לא יודעת למי לספר את הסוד המרגש.

אולי ליַעֲרָה, החברה החדשה שלה מהכיתה, שיש לה ריח של תפוז והיא מדברת מהר כמו טיל?

ומה יתגלה במכתב המסתורי?

ספר ראשון לראשית קריאה – על חברות, סודות ודמיון

ילדים רכים שזה עתה עלו לכיתה א׳ וממש בימים אלה עושים את צעדיהם הראשונים בעולם המילים, ימצאו ב"פּוֹפִּי וְהַמִּכְתָּב הַסּוֹדִי" ספר מושלם לראשית קריאה.

זהו ספר על חברות, על דברים מרתקים כמו כתב סתרים ויוני דואר, על אחיות גדולות וקצת מפחידות, ועל סיפורים כמעט דמיוניים שקורים באמת.

מאחורי הספר: יוצרת ישראלית עם נשמה בינלאומית

את הספר הנאה למראה ולמקרא – גם להקראה – כתבה רוּת מַרְגָּלִית, סופרת, מבקרת ספרות ועיתונאית, שכותבת דרך קבע במגזינים "הניו יורקר" ו־"הניו יורק טיימס". היא גרה בתל אביב, ליד המכולת של זלמן.

האיורים – קסם בצבעים

מאייר הספר הקסום הוא עוֹבַדְיָה בֵּנִישׁוּ, מאייר, קומיקסאי וארט דיירקטור מתל אביב.

ואגב, פעם באמת הוא מצא אבן שהגיעה מהחלל.