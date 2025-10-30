המוזיקאי והזמר נעם רותם מוציא שיר חדש בשם "מת מאהבה", מתוך אלבום חדש שבדרך, "אופק רחוק". "זהו אלבום של כמיהה וגעגוע", מספר רותם

המוזיקאי הוותיק נעם רותם חוזר עם שיר ראשון מתוך אלבומו החדש "אופק רחוק". האלבום נכתב, הולחן והופק בשיתוף המוזיקאי דניאל ליבר, ומציג סאונד עמוק, שבור, נוגה ופיוטי מתמיד בשפתו המוזיקלית הברורה של רותם. "זהו אלבום של כמיהה וגעגוע", מספר רותם, "כמו צליל של לב נשבר בתוך חלום".

האזינו לשירו החדש של נעם רותם – "מת מאהבה":

רותם כבר הוציא מספר אלבומים, והיה אחד מהמייסדים של להקת "קרח תשע". שיריו של רותם מלאים עומק ואינטימיות, ועל השירים באלבומו החדש האו מעיד: "על גבול שבין אשליה למציאות, באזור הדמדומים בו זיכרונות ממשיכים לחיות, ורוחות רפאים של אהבות אבודות מרחפות מעל ים אינסופי."

האלבום החדש יצא בחורף הקרוב. הופעת טרום בכורה תתקיים ב-6 בנובמבר במוזיאון תל אביב לאמנות, במסגרת פסטיבל תל אביב. המופע בניהולו האומנותי של שלומי שבן.