הרב הינוקא מגיב באופן חריג לסערה שהתעוררה סביבו ברשת בימים האחרונים: "אין לי קשר לזה, לא התרתי לעשות זאת"

הרב הינוקא מגיב לסערה סביבו בעקבות הפצת טלית שעליה מודפסת תמונתו. הפרסום עורר סערה ברשתות החברתיות ואף ברחוב החרדי. בהתייחסות חריגה לנושא התנער הרב הינוקא מהמעשה ואמר שהוא לא על דעתו.

לדבריו: "סיפרו לי על טלית שיש עליה תמונה שלי. הדבר לא קשור אליי ולא לקרובים אליי. מדובר ביהודי בעל מלאכה שעשה את זה בתמימות. אין לי קשר לזה. פנו אליו אנשים שאין להם יראת ה' ואמרו לו שזה רצון הרב ושזה דבר חשוב. ניסו לשדל אותו בכל מיני דרכים. בעקבות כך הוא עזה את בתמימות זה לא על דעתנו והוא עשה זאת בתמימות. אנשים דאגו להפיץ לכל עבר ותקפו אותנו".

הוא הוסיף: "לאדם אסור להתפלל מול תמונה ולכן אני אומר שאסור להשתמש בטלית הזאת. צריך לדון לכף זכות ולא מיד לדבר עליי כאילו זה קשור אליי ואני התרתי לעשות דבר כזה. תיזהרו מאנשים שאינם כשרים שיצרו את התרגיל הזה בתרגיל חכם כדי שידברו עליי. אני מקווה שהם יחזרו בתשובה וישובו מטעותם".