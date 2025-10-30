למרות המתיחות בין איראן לישראל, התרבות האיראנית מקבלת הרבה כבוד בפסטיבל הסרטים והתרבות האיראני הראשון בישראל שיתקיים בשדרות. כל הפרטים

בעוד המתיחות בין ישראל לאיראן נמצאת בשיאה, דווקא משדרות יוצאת יוזמה יוצאת דופן של תרבות, קולנוע ומוזיקה. ב־24-25 בנובמבר 2025 יתקיים בסינמטק שדרות פסטיבל הסרטים והתרבות האיראנית הראשון בישראל. את הפסטיבל יזמה דנה שמח, יוצרת, חוקרת תרבות, יזמת חברתית ודוברת מהנגב ועיריית שדרות ששמחה לארחו ולסייע בהפקתו.

הפסטיבל ייערך תחת הכותרת "נורוז" – יום חדש בתרגום מילולי מפרסית – ויבקש לעמוד על כוחה של התרבות בקירוב לבבות ועמים. "בעולם שבו נשמעים איומים וצחצוחי חרבות, התרבות מזכירה לנו שיש גם שפה אחרת, שפה של רגש, יופי וחיבור אנושי", אומרת דנה שמח, יוזמת הפסטיבל.

דיאלוג דרך המסך – גם לאיראן

לדבריה, היא מקווה שהפסטיבל יפתח ערוץ של דיאלוג ועניין אנושי באמצעות אמנות, קולנוע ומוזיקה, ויאפשר לציבור הישראלי לפגוש צדדים אחרים של העם האיראני. חלק מהאירועים ישודרו בשידור חי בעמוד הפייסבוק של הפסטיבל, כדי שגם גולשים מאיראן יוכלו לצפות ולהגיב בזמן אמת – מהלך נדיר במציאות הפוליטית הנוכחית. "במקביל, חשוב שגם הציבור באיראן יכיר את העניין שלנו בתרבות ובקולנוע שהוא יוצר. אם אפילו צופה איראני אחד יתחבר לשידור ויראה אותנו מדברים מתוך אהבה – כבר עשינו משהו גדול", מוסיפה דנה שמח.

יום פתיחה: מוזיקה, טקס וסרט

הפסטיבל ייפתח ביום שני, 24 בנובמבר, בקבלת פנים חגיגית ובהופעה הפתוחה לקהל הרחב של אנסמבל איתי ארמון, הרכב המשלב בין מוזיקה פרסית מסורתית לצלילים עכשוויים. בהמשך יתקיים טקס פתיחה חגיגי בהשתתפות ראש העיר אלון דוידי, שאף הוא ממוצא פרסי, לצד יוצרים, אנשי תרבות, דיפלומטים זרים ואורחים מהארץ ומהעולם. בערב תתקיים הקרנת הסרט "לקרוא את לוליטה בטהרן" לצד הופעתו של חזי פניאן, במופע מוזיקה פרסית אוריינטלי ייחודי.

יום שני: הרצאות, הקרנות ומופעי סיום

למחרת, יום שלישי 25 בנובמבר, ייערכו הרצאות, הקרנות נוספות ומופעי מוסיקה, בהם הופעה פתוחה של נגן קמנצ׳ה דור דלויה ומופע הסיום החגיגי של לירז צ'רכי בהופעה של מוזיקה פרסית פסיכדלית. הפסטיבל יינעל בהקרנת הסרט עטור הפרסים "הסוכן" של הבמאי אסגר פרהאדי.

אותות הוקרה לריטה ולפרופ' מנשרי

במהלך הפסטיבל תקבל הזמרת ריטה אות הוקרה מיוחד על תרומתה לקירוב בין העמים ועל פעילותה רבת השנים להפצת תרבות איראנית בישראל ובעולם. יחד איתה יקבל אות פרופסור דוד מנשרי, מומחה לאיראן, לדת ומדינה ולחינוך גבוה במזרח התיכון.

ראש העיר: "זו שליחות אמיתית, מתחילה בשדרות"

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי: "שדרות היא עיר של חוסן, יצירה וערבות הדדית. דווקא בתקופה שבה קיימת מתיחות בין המדינות, אנחנו בוחרים לדבר בשפה של תרבות, של אמנות ושל חיבור אנושי. הפסטיבל הזה מוכיח שישראל אינה רק מדינה שמגנה על עצמה – היא גם מדינה שיודעת לפתוח את ליבה לעמים אחרים, להבין את מורכבותם ולכבד את תרבותם. זו שליחות אמיתית, והיא מתחילה כאן, בשדרות".