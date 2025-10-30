יממה לאחר נפילתו של לוחם המילואים ברפיח, יצא כתבנו קובי פינקלר לסיור מיוחד בצפון הרצועה. מח"ט יפתח אל"מ נועם מיכאל: "אנחנו יוצרים רצועת ביטחון משמעותית למול הצעד השני". צפו

יממה לאחר נפילתו של לוחם המילואים אפרים פלדבאום הי"ד ברפיח, יצא פרשננו הצבאי קובי פינקלר לסיור מיוחד בחלקה הצפוני של הרצועה. ממפקד חטיבת יפתח, אל"מ נועם מיכאל שמענו על חשיבות המאחז בשטח שהפך לחרב

נסיעה של מספר קילומטרים בתוך השטח הצפוני של הרצועה חושפת תמונת חורבן מוחלט: תילי עפר מכל עבר, מבנים הרוסים וחרסים. מעוזי הטרור, לדברי המח"ט, הושמדו.

במוצב פוגשים הכוחות את אל"מ נועם מיכאל, מפקד חטיבה 11 – חטיבת יפתח. מיכאל, בן 38, תושב הגליל, נשוי ואב לארבעה בנים, אותם לא ראה חודשיים. הוא מדגיש את המורשת: חטיבת יפתח, שנושאת את מורשתו של יגאל אלון, (ראשי התיבות של שמה הם יגאל פייקוביץ תל חי).

בניגוד לנהלי החשיפה של צה"ל בשנה האחרונה, באופן חריג, אל"מ מיכאל ביקש להתראיין בשמו המלא וללא טשטוש, "כדי שיסביר לעם ישראל כמה חשובה עבודתם".

בדרכם לנקודת התצפית, המח"ט מסביר את חשיבות האחיזה בשטח: "המיקום של הכוחות פה על בסיס הרכס יוצר רצועת ביטחון מאוד מאוד משמעותית למול הצעד השני, וזה מאפשר את ההגנה למול התושבים". החיילים סביב דרוכים. אחד המלווים, פביאן, עולה מאורוגוואי בן 61, מביע את תחושת הנתינה: "למען עם ישראל עושים הכל".

בכל קו המגע – הכל הרוס

מהרכס, התצפית משלבת את המבט על יישובי העוטף ואת ליבת העשייה ברצועה: בצפון: נשקפות אשקלון, שדרות וקיבוצי האזור. מתחת ובקרבת המוצב: שכונות שג'אעיה וזייתון, כולל מה שהייתה שכונת דרג'. במערב: נראים פאתי העיר עזה.

"בכל קו המגע, קו המגע עם הקו הצהוב, ממש בקרבה אלינו הכול הרוס," מבהיר המח"ט.

טיהור והשמדה: העבודה עד הקו הצהוב

אל"מ מיכאל מפרט את הפעילות הנרחבת בגזרה: "בשטח שבשליטה שלנו עד הקו הצהוב, יש פה עבודה מתמשכת של גם ארגון המרחב… והשמדה של תשתיות הטרור גם בעל-קרקע, גם בתת-קרקע. עבודה שיטתית."

הוא מתאר את האתגר של חפצים ממולכדים ותשתיות טרור: "כמעט כל בית שאנחנו נכנסים אליו פה, זה גם נטענים שיכולים להיות בבית, תת-קרקע, עמדות של חמאס. לאור הדבר הזה משמידים את תשתיות הטרור."

המח"ט מדגיש כי השטח בין מיקום הכוחות לבין הקו הצהוב הוא שטח "מטוהר כרגע, מטוהר מאויב, מטוהר מתשתיות". המטרה המרכזית היא "להמשיך את זה, להחזיק את המרחב הזה."

הקו הצהוב והמנהרות

איפה עובר הקו הצהוב?

מיכאל: באופן כללי מדובר בכ-800 מטר מערבית למיקום הכוחות

כלומר ישנו "שטח השמדה" שנועד להוות חיץ בין הקו בו מותר לפלסטינים לנוע, לבין השטח בו נמצאים החיילים. קו המוצבים: ממשיך לאורך כל הרצועה, שכרגע, כ-50% ממנה נמצא בידי צה"ל ומוחזק.

לגבי איום המנהרות, הוא מצהיר: "במרחב שלנו אנחנו לא מכירים מנהרות שנמצאות," ומציין כי מתבצע סריקה מתמדת. "בגזרתי, גזרת החטיבה, אין לנו מנהרות שאנחנו מכירים שנמצאות מעבר לקו הצהוב."

בחדר הממוזג נשמעים קולות כלבים, המצטרפים למאות רבות של כלבים הנמצאים לאורך הקו.