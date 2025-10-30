המסך לא עלה ב"כוכב הבא", אבל היום בן צור ממלא היכלים עם שירי אמונה, אהבה ותקווה – ומוכיח שכשדלת אחת נסגרת, נפתחת במה שלמה. כל עכבה באמת לטובה

לפני שש שנים, באודישן לעונה של "הכוכב הבא לאירוויזיון 2020", עלה לבמה בחור צעיר בשם בן צור ושר את השיר "שממה" של אורי בן ארי. הוא שר מכל הלב, אבל המסך – לא עלה. השופטים לא התרשמו מספיק, והקהל בבית כמעט לא זכר את שמו. באותה עונה, עדן אלנה ניצחה וייצגה את ישראל באירוויזיון – ובן צור? הוא חזר הביתה בשקט.

אבל מאז, הוא כבר לא צריך שהמסך יעלה – כי כל המדינה עומדת על הרגליים בזכותו.

צפו באודישן של בן צור ל"כוכב הבא לאירוויזיון"

מהאכזבה להצלחה מסחררת

בן צור לא נתן לכישלון ההוא לעצור אותו. הוא המשיך לכתוב, לשיר ולהופיע, וכבש לבבות בשירי אמונה, אהבה והודיה כמו "אמונה", "בת המלך", "גאולה" ו-"כל עכבה לטובה". במהלך השנים האחרונות הפך בן צור לשם חם במוזיקה הישראלית – עם מיליוני צפיות ביוטיוב, שיתופי פעולה עם אמנים כמו אודיה, יסמין מועלם, אמיר דדון ואלייצור, והופעות ענק ברחבי הארץ.

רק בסוף השבוע האחרון הוא מילא שתי הופעות סולד אאוט בהיכל מנורה מבטחים, הישג מרשים שאפילו זמרים ותיקים מתקשים להגיע אליו.

מסר של אמונה והתמדה

בן צור לא מסתיר את הקשר שלו לאמונה – גם בשירים וגם בחיים. הוא מרבה לדבר על תודה, על תקווה, ועל זה שכל דבר שקורה, יש בו סיבה. והוא בעצמו ההוכחה הכי טובה לכך: מהמסך שלא עלה – הוא הפך לאחד הכוכבים הכי מאירים במוזיקה הישראלית.

בן צור מוכיח שכל עכבה לטובה

בעולם שבו הצלחה נמדדת בלייקים ובפריים טיים, בן צור מזכיר לנו שהדרך האמיתית נבנית לאט, באמונה ובאהבה למוזיקה.

לפעמים, כשדלת אחת נסגרת – נפתחת במה שלמה. בן צור הוא ההוכחה שכל עכבה באמת לטובה.