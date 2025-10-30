תלמידי תיכון הנציחו 16 אחים שכולים ביצירות אמנות מרגשות; שיא מיזם "אח שלי בלב" במוזיאון הסובלנות עם שר החינוך, יובל דיין ומשפחות השכולות

תלמידי מגמות אמנות מ-13 תיכונים ברחבי הארץ הנציחו אחים ואחיות שנפלו במערכות ישראל, באמצעות יצירות במחול, אמנות פלסטית, עיצוב, מוזיקה, תיאטרון וקולנוע. שיא המיזם "אח שלי בלב" התקיים אמש (רביעי) במוזיאון הסובלנות בירושלים. שם התקיימו תערוכה מרגשת, קטעי וידיאו ומופע מרכזי. האירוע היה בהנחיית מגי טביבי ובהשתתפות הזמרת יובל דיין. הוא אירח משפחות שכולות, תלמידים, ראשי רשויות ומנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני.

מפגשים שהולידו יצירות

היצירות נולדו ממפגשים אישיים בין התלמידים ל-16 אחים ואחיות שכולים. בניהם נוי יעבץ (אחות של רס"ב רן יעבץ ז"ל), ליטל סויסה (אחות של סרן דקל סויסה ז"ל) וטומי וייסטוך (אח של סרן בני וייס ז"ל), ועוד. בין בתי הספר: ישיבת חמ"ד צביה אלישיב בלוד, תיכון שמעון בן צבי בגבעתיים, אורט מלטון בבת ים, תיכון קורצ'אק בבאר שבע ותיכון חוגים בחיפה, ועוד.

מאחורי המיזם

שר החינוך יואב קיש, מסר: "אח שלי בלב הוא אחד המיזמים המרגשים ביותר שהובלנו במערכת החינוך. דרך האמנות, התלמידים נוגעים בלב של הסיפור הישראלי, לומדים על גבורה, אובדן, אהבה ותקווה ומעניקים לאחים השכולים מתנה של נצח".

אליסף פרץ, יו"ר עמותת "האחים שלנו", אמר על הבמה באירוע: "שנדע איך האחים והאחיות הנופלים חיו, ולא כיצד הם מתו. בחייהם ציוו לנו את החיים".

אלעד אזולאי, מנכ"ל העמותה, הוסיף: "בזכות המיזם, נוצרה אפשרות חדשה וייחודית לספר את סיפור הנופלים, דרך היצירה והלב".

חוויית התלמידים והמורים

גיא קישלס, תלמיד כיתה י"א בתיכון שמעון בן צבי, שיתף: "ההשתתפות בפרויקט 'אח שלי בלב' הייתה הפעם הראשונה שבה השקעתי מתוך רצון אמיתי. בזכותו חיזקתי את הקשר עם חבריי לפרויקט ועם המורים. לקח לי זמן לעכל את הסיפור של נוי יעבץ, אבל כשהתחלתי להבין, התעורר בי רצון עמוק להשקיע עוד יותר".

שרית דרוקמן, רכזת מגמת תקשורת באותו תיכון, אמרה: "זו זכות גדולה לקחת חלק בפרויקט חשוב זה. משפחת יעבץ ריגשה אותנו מאוד בעוצמה שלהם. אנו מקווים שהסרט יהווה מסמך תיעודי לדורות הבאים".

המיזם הוא בשיתוף משרד החינוך ועמותת "האחים שלנו", שהוקמה ב-2017. העמותה בונה קהילה תומכת לאחים שכולים ומעניק במה לסיפוריהם האישיים.